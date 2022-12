Syn Milana Vackáře v roce 2019 koupil pozemek s hotovým územním plánem i developerským projektem v Poříčí nad Sázavou. Stavba měla být hotová za pět let, nyní ale nejsou schválené ani inženýrské sítě. Podle pana Vackáře je teď míček na straně starosty obce a zastupitelů, kteří bojkotují stavbu rodinných domů a zkultivování obce za náklady developerské firmy.

V lokalitě Za Vodou v Poříčí nad Sázavou zatím domy nejsou. Podle pana Vackáře je na vině hlavně starosta Jan Kratzer. | Foto: Realitáři Plzeň SE

„Koupi stavebního pozemku v Poříčí nad Sázavou předcházela diskuse celé naší rodiny, zda je to vhodná lokalita a vyhovující podmínky pro život s rodinou. Po důkladném prověření, je-li vybraný pozemek v územním plánu opravdu stavební, což mi osobně potvrdil e-mailem i starosta obce Jan Kratzer, koupil můj syn pozemek v roce 2019,” vypráví Milan Vackář, kterému ještě před podpisem smlouvy vysvětlil developer komplikovanou situaci kvůli povolení výstavby inženýrských sítí ze strany obce.

Na vině je nedostatečná kapacita vodovodního přivaděče

„Do začátku roku 2021 jsme se situací se synem nezabývali. Po dvou letech, kdy se ale výstavba vůbec neposunula, už jsme se začali vyptávat. Bylo nám řečeno, že se práce zpozdily nejen kvůli covidu, ale hlavně kvůli blokaci územního rozhodnutí ze strany obce Poříčí nad Sázavou.” Vackář je od začátku roku 2021 v důchodu, a proto se rozhodl pro ráznější kroky. „Od developera jsem dostal všechny informace o aktuálním stavu a materiály k prostudování. Po čase jsem začal ověřovat některé informace u starosty, zejména zda má obec dostatečnou kapacitu vodovodního přivaděče a čističky odpadních vod i pro lokalitu Za Vodou,” podotýká Vackář.

Podrobným šetřením zjistil, že obec výstavbu nové lokality blokuje navzdory tomu, že vše je v souladu se schváleným územním plánem. „Starosta nejspíš sleduje jiné zájmy. V telefonickém rozhovoru tvrdil, že pro naši lokalitu si musíme zbudovat nový přivaděč vody až z Mrače nejméně za 30 milionů korun a další nepravdy,” dodává pan Vackář.

Starosta obce Poříčí nad Sázavou se v rámci otázky o povolení výstavby developerského projektu vyjádřil pro Benešovský deník následovně: „Obec čeká, až vlastníci předloží projektovou dokumentaci, která bude v souladu územním plánem, stavebním zákonem a především požadavky našeho provozovatele vodovodu a kanalizace. Územní plán pro lokalitu Za Vodou platí, což také potvrdil Nejvyšší správní soud, a platí i podmínky VHS Benešov. Dokud je investoři je nesplní, nesmí se připojit na naše sítě. Obec se nikdy smluvně nezavázala, že by Za vodou něco budovala či provozovala,“ komentoval Jan Kratzer pro Benešovský deník.

Obec může mít vyšší příjmy

Projektová dokumentace byla v loňském roce podána na stavební úřad. Ke schválení chybělo jen vyjádření obce, která se vyjádřila negativně. Zároveň blokuje vstup Poříčí do svazku obcí, který by měl převzít činnost od VHS Benešov. „Tohle chování je už úplně mimo mé chápaní, protože tímto rozhodnutí poškozují zájmy obce,” komentuje pan Vackář a zároveň kroutí hlavou nad tím, proč má s povolením stavby zastupitelstvo takový problém. Noví obyvatelé Poříčí nad Sázavou by totiž obci navýšili příjmy od státu. Za každého nového obyvatele až o 15 000 korun za rok a totéž za každého žáka ve škole. Z toho vyplývá, že obec nerespektuje svůj územní plán a ještě k tomu brzdí novou zástavbu, a tak si snižuje i svůj příjem.

Popsané jednání obce způsobuje škodu všem majitelům pozemků v projektu Za Vodou, jak finanční tak i psychickou. “Musíme se stále zabývat zkoumáním proč obec nepostupuje v souladu s územním plánem, dále z pohledu změn v cenách stavebních prací a úvěrů. Zdražuje také zasíťování a výstavbu rodinných domů v lokalitě a zároveň se znehodnocují prostředky vložené do pozemku,” dodává pan Vackář s nadějí, že se jeho rodina jednoho dne dočká postaveného rodinného domu v Poříčí nad Sázavou.