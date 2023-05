Nejde jen o úspory za drahé energie, ale i o schopnost fasády domu správně dýchat.

Foto: baumit.cz

Tajemství dokonalého zateplovacího systému nespočívá jen v samotné zateplovací funkci, ale i v jeho schopnosti efektivně odvádět vlhkost a vodní páry z interiéru. Prodyšnost (paropropustnost) zvolených materiálů je totiž základem úspěchu. Vše začíná už při stavbě nebo rekonstrukci domu, kdy díky dobře zvolenému zateplovacímu systému výrazně zkrátíte dobu vysychání zdiva po betonování a dalších tzv. mokrých procesech. Dnes už není nutné nechávat stavbu přes zimu „vymrznout“, aby se mohlo pokračovat například se zateplením. Vlhkost pro zateplovací systém nemusí být překážkou, použijete-li plně děrované izolační desky systému Baumit open.

Řízení vlhkosti ve zdivu ale není důležité jen při stavbě samotné. Většina běžných lidských činností, jako například praní, vaření či koupání, generuje vlhkost, kterou je nutné z obytných prostor účinně odvádět, abychom předešli vzniku plísní.

Čas na zateplování s benefity

Výrobce zateplovacího systému Baumit open odstartoval akci „Bez děr to neber!“. V ní nabízí při nákupu zateplovacího systému Baumit open celou řadu zajímavých benefitů. Kupující získá plně děrované desky systému Baumit open do tloušťky 20 cm za cenu běžných desek bez perforace. Akční zvýhodnění přináší zákazníkům úsporu až 250 Kč na metr čtvereční fasády. To při realizaci zateplení standardního rodinného domu ušetří kupujícímu až 50 000 Kč. Zdarma je i doprava materiálu na místo stavby, biocidní povrchová úprava fasády i poradenství a pomoc s žádostí o státní dotaci. A zcela zdarma můžete získat tepelněizolační výpočet, bez kterého se do zateplování rozhodně nepouštějte.

Zdroj: baumit.cz

„Bez děr to neber!“

Prodej zateplovacího systému Baumit open v Evropě přesáhl již 18 milionů m2 a počet realizací každoročně roste. Dokonalá funkce systému spočívá právě v oněch 2 500 drobných otvorech na každém metru čtverečním zateplovací desky. Perforace desek zvyšuje paropropustnost, přičemž ale zachovává skvělé tepelněizolační vlastnosti.

Jak napovídá i slogan kampaně „Bez děr to neber!“, byla by chyba spokojit se dnes s jiným řešením, než jsou právě plně děrované izolační desky Baumit open. Kromě úspor na energiích totiž získáte i vyšší kvalitu bydlení, nyní za výhodnou akční cenu. Ta ale platí pouze do 30. září 2023. Více informací na www.baumit.cz.

Zdroj: baumit.cz