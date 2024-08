Hraboš je nejčastější škůdce zahrad a polí. Je podobný myši, ale má kulatější hlavu, tělo velké 8-13 cm a kratší ocas než myš. Díky své extrémně rychlé schopnosti rozmnožovat se a vlastně celoročním výskytem (hraboši jsou aktivní i v zimě), tak právem patří k nejobávanějším škůdcům. Hraboši jsou býložravci, milují mrkve, kořenovou zeleninu obecně, zelené části rostlin, kořínky rostlin, slupky hrachu, kůry stromů (okusují spodní části stromků), jablka ležící pod stromy, aj.

Foto: AgroBio Opava, s.r.o.

Jak poznáme, že se u nás usídlil právě hraboš?

V záhonech nebo v trávnících jsou viditelné holé pěšiny, odumřelé trsy trávy, nory nebo přímo chodby. Právě nory s bohatým a rozvětveným systémem chodeb jsou pro hraboše typické. U vstupů do nor může být viditelný jejich trus a také zbytky rostlin, potravy, kterou si tahají do děr na „horší“ časy.

Jak škodí?

Snižují úrodu, při přemnožení ji dokážou až celou zlikvidovat. Poškozují patky stromů, okrasné trávníky a přenáší choroby nebezpečné pro člověka a domácí zvířata (toxoplazmóza, leptospiróza, aj.).

Jak s nimi na vašich zahradách zatočit bez chemie?

Můžete je hubit nebo odpudit. Pro komplexnější účinek doporučujeme jejich kombinaci.

Pasti na hraboše instalujte přímo na záhonech zeleniny, bylinek, drobného ovoce nebo okrasných rostlin. V místech, kde se hraboši vyskytují, je možné použít speciální past. Dojde zde k okamžitému vyhubení. Pasti jsou bezpečné k vaší zelenině nebo bylinkám. Doporučujeme ATAK Past na hraboše.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Je z odolného plastu a díky červené rukojeti, vždy poznáte, zda nastražení proběhlo v pořádku a kdy došlo k chycení hraboše.

Vyskytují se hraboši i v trávníku, na hřištích nebo jiných plochách, kde nepěstujete rostliny? Pak nasypejte do nor odpuzovač, jehož aroma je pro hraboše velmi nepříjemné a raději z vašeho pozemku odejdou tam, kde se jim líbí více. Pro odpuzení doporučujeme ATAK Odpuzovač hrabošů. Obsahuje hrubě rozdrcenou kukuřici, která je napuštěna látkou Eukalyptový olej Citriodora. Tato látka hrabošům vadí, a proto je odpuzuje. Účinkuje okamžitě a přetrvává po dobu až 14 dní.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Více na agrobio.cz.