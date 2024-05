Podobně jako nyní naši hokejisté na mistrovství světa i my jsme v měsíci dubnu a vůbec na konci školního roku „hráli“ důležité zápasy.

Vlastivěda ve 4. ročníku | Foto: Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov

Prvním z nich byl zápis do 1. ročníku. Jako málotřídní škola nemáme tolik možností a příležitostí jako školy úplné s velkým spádovým obvodem. My musíme opravdu bojovat a nemůžeme si dovolit slabší chvilku. A povedlo se. K zápisu přišlo 14 budoucích žáčků se svými rodiči a užili si to. A my společně s žáky 5. ročníku také. Pouhé 2 žádosti o odklad a 12 zapsaných prvňáčků naplnilo naše snažení. Tento počet je pro tvoření třídního a lidského kolektivu výborný. Děkujeme všem rodičům za důvěru. Stále je ale co zlepšovat a my jsme připraveni makat dál.

A jsme zapsaníZdroj: Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov

Druhým a již sportovním zápasem a nutno říci velmi příjemným byla utkání fotbalového turnaje McDonald´s Cup, jehož druhý ročník málotřídních škol jsme právě u nás v Rynárci po loňském premiérovém roce opět pořádali. Zápasy mezi čtyřmi účastníky probíhaly na našem novém multifunkčním hřišti. Utkání byla velmi napínavá. Reprezentanti naší školy v prvním z nich prohrávali po 1. poločase 0:3, ale po přestávce makali a povedlo se vyrovnat na konečných 3:3 s pozdějším vítězem. Druhé utkání se pro nás také nevyvíjelo dobře, ale celkové vysoké vítězství dokázalo, že poctivá práce v přípravě se vyplatila. V posledním zápase jsme měli celkové vítězství v turnaji na dosah, ale vyrovnávací gól na 2:2 nám tyto smělé plány zhatil. Ale to je sport.

Soutěž ve školní družiněZdroj: Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov

Toto jsou jen dva příklady našich bojů, kterých každý z nás absolvuje mnoho, ať životních, pracovních – studijních, nebo sportovních. Samozřejmě nemusí vždy dopadnout dobře, ale i neúspěch by nás měl správně „nahodit.“

Co závěrem? Opět jsme si dokázali, Zdroj: Základní škola a mateřská škola Rynárec, okres Pelhřimov že námi nastavená cesta založená na poctivé práci, zodpovědnosti sama k sobě se vyplácí a poskytne nám dobré základy do života. Nakonec od toho základní školy jsou. Doufám, že se nám i nadále bude dařit.

Také našim hokejistům držíme palce, ať dojdou až k metám nejvyšším.

www.zsrynarec.cz