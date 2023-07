„Je tomu už 10 let, kdy byly v našem nově postaveném závodě spuštěny první stroje. Letos si společně toto kulaté jubileum připomínáme a já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům, kteří nám pomohli stát se tím, čím jsme dnes.“ Tato slova zazněla z úst pana Pavla Bartoše, ředitele závodu Clarios Plastics Czech, při slavnostním uvítání na velké oslavě desátého výročí, kterou firma právě pro své obchodní partnery, zaměstnance a jejich nejbližší v sobotu 10. června 2023 v prostorách závodu uspořádala.

Na pódiu spolu s ním stanul Vice President Operations EMEA, pan José Domingo, a starostka města Česká Lípa, paní Jitka Volfová. Pan Domingo ve své řeči připomněl obrovský rozvoj podniku v průběhu uplynulých let a poděkoval všem zaměstnancům za jejich úsilí a zapojení. Paní starostka pak vyzdvihla důležitost firmy Clarios jako leadra v oblasti výroby autobaterií a významného zaměstnavatele v regionu.

Oslava kulatého výročí závodu se vydařila. Nabídla spoustu vyžití, výborného občerstvení a skvělé hudby. Pro děti byly připraveny oblíbené nafukovací atrakce, soutěže a dílničky, virtuální realita, malování na obličej, divadelní pohádka, projížďky na koloběžkách a mnoho dalšího. Velký zájem zejména dospělých pak zaznamenaly zorganizované prohlídky výroby.

Bohaté občerstvení bylo zajištěno lokálními firmami Wildcook, Hospoda U Pepíčka a S láskou Karel, a bylo opravdu z čeho vybírat. O hudební program se postaraly nejprve kapely Školy rocku Alloys a Kings of the Ashes a od 17. hodiny pak hudební skupina Big Balls, která hosty provázela až do konce oslavy.

Akce měla hojnou účast, během odpoledne se v areálu firmy vystřídalo přes 750 lidí. Počasí přálo, nálada byla bezvadná a všichni účastníci si společné odpoledne moc užili.

O společnosti Clarios



Dodáváme energii pro dnešek i zítřek



Posláním společnosti Clarios je vyrábět nejlepší baterie na světě, nezbytné pro vyvíjející se budoucnost dopravy. Dnes napájíme každé třetí vozidlo na světě.



Společnost Clarios stojí za bateriemi VARTA® pro dopravní prostředky. Již více než 100 let poskytujeme po celém světě pokročilé technologie, silný výkon a výjimečné služby, které pohánějí vaše osobní a nákladní automobily, lodě a motorová sportovní vozidla. S 16 000 zaměstnanci ve více než 140 zemích přinášíme našim partnerům na trhu náhradních dílů i z řad výrobců automobilů hluboké odborné znalosti a každodennímu životu spolehlivost, bezpečnost a pohodlí.



Clarios je společnost z portfolia společnosti Brookfield. Více informací o nás naleznete na www.clarios.com a https://www.varta-automotive.cz/cs-cz.

O závodu Clarios Plastics Czech v České Lípě



Závod na výrobu plastových komponentů v České Lípě byl otevřen v roce 2013. V současné době v něm pracuje zhruba 170 zaměstnanců. Za využití nejmodernějších technologií se zde produkují boxy, víka, víčka a řada malých dílů pro bateriové závody v několika zemích. Celková roční kapacita je přes 80 miliónů dílů.



V České Lípě má společnost Clarios hned dva závody. Kromě zmiňovaného Poly závodu je tu ještě závod na výrobu autobaterií samotných, podstatně větší a starší bratr, který svou historii datuje zpět až do roku 1944. Společně jsou oba podniky významným a stabilním zaměstnavatelem v regionu a důležitou součástí skupiny Clarios, jak dokazují podstatné investice do jejich rozvoje.