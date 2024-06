Nový průmyslový park v Myslince u Plzně už rok žije provozem svých nájemců. Mezitím developer P3 Logistic Parks staví další dvě nové haly. K nastěhování budou již během letních prázdnin.

Výrobní firmy z Plzeňského kraje potřebují pro svůj růst prostor, ať už na výrobu nebo skladování. Na rostoucí poptávku před časem reagoval průmyslový developer P3, který již řadu let úspěšně provozuje logistický areál v Nýřanech. Před dvěma lety začal připravovat nový projekt v nedaleké Myslince a loni touto dobou se již stěhovali nájemci do dvou zbrusu nových budov.

Čisté a udržitelné haly v dosahu dálnice D5 lákají

Prvními firmami, které začaly v parku P3 Plzeň Myslinka působit, byly společnosti ALLLOG Consulting a ICOM transport a.s., které si pronajaly jednotky o rozměrech 6 156 m2 a 3 500 m2.

ALLLOG Consulting pro své klienty, převážně ze sektoru automotive, nabízí především služby v oblasti skladování, ale nejen to. „Zajišťujeme i krátkodobé pronájmy, pomáháme firmám překrýt nárazová období přetoku materiálů nebo náběhu nových projektů. Zákazníkům můžeme nabídnout kapacitu až 12 500 palet,“ vysvětlil Zdeněk Dydek, generální ředitel ALLLOG Consulting.

Do průmyslového parku za Plzní se před rokem přestěhoval i český dopravce ICOM transport a.s. „Nabídka plochy v P3 Plzeň Myslinka, podpora od Knight Frank a rychlá dohoda, to vše nám pomohlo k zahájení provozu v rekordně krátkém čase. Vše po necelých dvou měsících od prvního kontaktu, to si myslím ukazuje vysokou profesionalitu všech tří účastníků,“ komentoval tehdy Tomáš Cafourek, ředitel jihlavské divize ICOM transport a.s.

Druhou halu využila společnost WM Logistic Nýřany jako expanzní sklad pro pneumatiky a autopříslušenství, protože ten původní mu pomalu přestával stačit. „Uvažovali jsme, jestli se přesunout do většího, ale zároveň jsme nechtěli opustit sklad v atraktivní lokalitě přímo u D5. Proto jsme velmi uvítali možnost rozšířit naše působení do Myslinky, kde na nás čekala zbrusu nová hala,“ popsala Petra Kroupová, jednatelka společnosti Logistické centrum Nýřany. Budova zahrnuje skladovací plochu i administrativní zázemí. „Ačkoliv jsme výstavbu zahájili jako spekulativní, stihli jsme zapracovat řadu požadavků na míru, jako například povolení skladování pneumatik včetně potřebných úprav haly,“ popsala Tereza Hametová, development manažerka z P3.

Ještě letos o prázdninách budou k dispozici další prostory

Jen co se provoz v nových halách zaběhl, pustil se developer P3 do výstavby dalších svou hal, tentokrát o identické rozloze 8 730 m2. „Náš park v Myslince je relativně novou lokalitou a je o no zájem. První dvě budovy se podařilo obsadit ještě před jejich dokončením. Proto jsme se rozhodli plynule navázat další fází, kterou tvoří další dvě budovy. K dispozici budou už za měsíc,“ slibuje Aleš Zacha, který je v české P3 odpovědný za development. Potenciální nájemci si je mohou pronajmout buď celé, nebo třeba jen jednotky, a to od 3 500 m2 .

Developer má v Myslince také připravený projekt větší, téměř třicetitisícové, haly. Tu chce ale vybudovat na míru pro konkrétního nájemce. Celkem se v areálu počítá s pěti budovami s celkovou pronajímatelnou plochou téměř 64 tisíc m2 .

Průmyslové haly mají vysoký standard udržitelnosti

Všechny haly splňují vysoký standard certifikace BREEAM. Zateplené můstky, kvalitní izolace a použití LED osvětlení představují úsporu na energiích, a šetrnější přístup k životnímu prostředí naplňuje i použití udržitelnějších stavebních materiálů a výsadba zeleně respektující místní druhovou skladbu. První dvě haly získaly certifikaci na úrovni BREEAM Excellent, dosáhly skóre 73,4 %, přičemž nejlépe hodnocenými kategoriemi byl Management, Waste, Pollution a také Health and Wellbeing. Porota CIJ Award projekt dokonce ocenila titulem The Best Industrial Development of the Year. „Tato ocenění za komerční nemovitosti se udílejí již více než dvě dekády a věrně tak odrážejí vývoj, jakým trh s nemovitostmi prochází. Moc mě těší, že ročník 2023 v kategorii průmyslových nemovitostí reprezentuje právě park v Myslince,“ přiznal Aleš Zacha.

Obě nově postavené budovy mají stejné ambice, hodnocení na úrovni BREEAM Excellent. Veškeré vnější osvětlení budov zajistí LED řešení, která minimalizují světelný smog, a střechy hal jsou navržené s ohledem na možnost instalace solárních panelů.

