Letošní v pořadí druhá pivní slavnost, pořádaná pivovarem Starobrno, se uskuteční na terase Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí 22. června od 17:00 do 22:00 hodin.

Foto: Heineken Česká republika, a.s.

Návštěvníci se jako obvykle mohou těšit na bohatý program, vstupné se neplatí. Vydat se mohou i do pivovaru na exkurzi zdarma.

Jako úplně první se představí Listování, což je koncept herce Lukáše Hejlíka, které připomene sté výročí Haškova Švejka. Aktualizovaná verze listování bude glosovat současné společenské a politické dění. Před sedmou a osmou hodinou večerní se představí oblíbená stand-up komička Adéla Elbel.

Mezi vystoupeními uvedených umělců celkem třikrát zahraje Tom Holič & Friends. Tento interpret – stříhající muzikant z Brna – se věnuje ambient hudbě. Lidé se tak mohou těšit na vokál, trumpetu a koláž elektrické hudby.

Návštěvníci druhé pivní slavnosti se mohou vydat i do pivovaru, Zdroj: Heineken Česká republika, a.s. kde se budou jako obvykle konat exkurze s průvodcem od 16:30 do 19:30 hodin. Zájemci se mohou rezervovat na recepci pivovaru v den konání akce. Exkurze se závěrečnou degustací v ležáckém sklepě pivovaru jsou v tento den zdarma.