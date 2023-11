Zimní atmosféru ve Švýcarsku si mohou vychutnat všichni – od vášnivých lyžařů a začátečníků po rodiny s dětmi a dokonce i ty, kteří nemají v úmyslu věnovat se zimním radovánkám na lyžích. Přinášíme inspiraci pro každého podle jeho zájmů.

Foto: PASCAL GERTSCHEN

Tip pro sportovce:

Davos Klosters rezonuje se zvukem pro sportovce jak v zimě, tak v létě. Je snadno a rychle dostupný pro návštěvníky z České republiky. Lyžuje se zde v šesti areálech, avšak nejsou propojeny, a proto je třeba přesunout se skibusem nebo vlakem. Nejvýznamnější je areál Davos Parsenn, propojený přes Gotschnu s Klosters, kde lze sjet až z nejvyššího bodu oblasti, Weissfluhgipfel, ve výšce téměř 3 000 m n. m. Jakobshorn ocení společensky založení lyžaři a snowboardeři, zatímco Rinnerhorn nabízí rodinnou atmosféru s hřištěm a hernou v restauraci. Madrisa je ideální pro freeride, a běžkaři ocení údolí Dischmatal i Sertigtal. Ubytování lze najít v široké škále od apartmánů po hotely, s Mountain Hotels nabízejícími skipas v ceně ubytování.

Zdroj: Saastal Tourismus AG

Tip pro milovníky vysokých hor:

Saas-Fee přivítá ty, kteří milují vysoké hory a ledovce. Lyžařská sezóna začíná v říjnu a trvá až do května, s možností lyžování ve výšce až 3.600 m n. m. 145 km sjezdovek je propojeno, dlouhé a se strmým sklonem. Saas-Fee samo o sobě je okouzlující a bez automobilového provozu.

Tip pro romantiky a požitkáře:

Dolní Engadin s centrálním městem Scuol a jeho minerálními prameny láká na sjezdové lyžování v areálu Motta Naluns. Běžkaři ocení nekonečné kilometry tratí v údolí řeky Inn, zatímco bruslaři mohou v zimě užívat letní turistickou stezku udržovanou jako kluziště. Romantickou atmosféru nabízí sjezdovka snů z Motta Naluns do vesnice Sent, která vede volnou krajinou a lesy bez rušivé lyžařské infrastruktury. Po dni plném sněhových radovánek si můžete užít koupel v minerálních lázních Bogn Engiadina s nádherným výhledem na okolní hory.

Zdroj: Switzerland Tourism / André Meier

Tip pro náročné:

Lyžování v Zermattu patří mezi vrchol lyžařské nabídky Švýcarska. 360 km sjezdovek spojených do jednoho obřího ski safari, které propojuje Itálii a Švýcarsko, s epicentrem kolem kouzelné hory Matterhorn. Do Zermattu nemohou přijet auta, zůstávají v blízkém Täschi, odkud vás do cíle zaveze vlak. Zermatt nabízí ubytování od tradičních historických domů až po pětihvězdičkové hotely pro ty nejnáročnější klienty.

Tip pro rodiny:

Střediska zaměřená na rodiny mají certifikaci Families Welcome a musí splňovat přísná kritéria. Nendaz, součást největšího lyžařského resortu "4 údolí" ve Wallisu, je ideální pro děti i náročné lyžaře. Černá sjezdovka z hlavního vrcholu Mont Fort patří k nejobtížnějším v Evropě. Blízké středisko Aletsch Arena, které leží na slunné terase nad údolím Rhôny nad ledovcem Aletsch je bez automobilového provozu, což ocení rodiny s dětmi i romantici. K ubytování lze vybírat z mnoha apartmánů. Nezapomeňte ochutnat místní specialitu, slaný koláč cholera.

Zdroj: Switzerland Tourism / Lorenz Richard

Tip pro nelyžaře:

Zimní dovolená může být kouzelná i bez lyžování. Procházky zasněženou krajinou se sněžnicemi, výhledy na okolní vrcholy a cesta po trati nejstarší zubačky Evropy na Rigi, nad Lucernským jezerem, jsou skvělými alternativami. Hotel Rigi Kaltbad, propojený s místními minerálními lázněmi, nabízí ideální ubytování. V zimě můžete také zažít kulinářský zážitek na lodi, která nabízí tradiční sýrové pokrmy fondue nebo raclette. Prémiové panoramatické vlaky jako Bernina Express, Glacier Express, GoldenPass Express nebo Luzern-Interlaken Express poskytují nádherné výhledy na zimní krajinu.

Zdroj: STST - STTP

Stačí si vybrat, co vás láká, a vyrazit.