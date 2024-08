Navštivte město Ostrov, které nabízí spoustu příležitostí, jak strávit společný rodinný čas o letních prázdninách. Ostrov láká nadšence nejen historie a památek, ale i kulturního a sportovního života.

zámek Ostrov | Foto: Město Ostrov

OSTROVSKÉ POKLADY

Jako první navštivte Informační centrum Na zámku, kde nasměřují Vaše kroky za poznáním ostrovských pokladů – Zámeckého parku a jeho dominant Letohrádku a Paláce princů, či Klášterního areálu neboli Posvátného okrsku. Na zámku můžete navštívit tři historické expozice, které Vás obeznámí s ostrovskou historií.

Zámecká zahrada v proměnách času – svět múz a nadpozemské krásy

Multimediální expozice Zámecká zahrada v proměnách času Vás zavede do doby největší slávy zámecké zahrady, která v 17. století neměla v Čechách obdoby a byla nazývána osmým divem světa.

Základní vstupné na expozici je 70 Kč a od května do října si ji můžete prohlédnout od úterý do neděle v čase 9:30 až 17:00 hod. V zimní sezóně (listopad až duben) je návštěvní doba expozice od 8:30 do 16:00 hod.

Šlikové na ostrovském panství – bohatství a moc

V půdních prostorách zámku zavítáte do období, kdy ostrovské a jáchymovské panství vlastnil slavný šlechtický rod Šliků, který v Jáchymově začal razit slavné jáchymovské tolary, předchůdce amerických dolarů. V Informačním centru Na Zámku si můžete potěžkat meč kata Mydláře z popravy 27 českých pánů, kterým byl jako první sťat v roce 1621 ostrovský rodák Jáchym Ondřej Šlik.

Základní vstupné na výstavu je 70 Kč a od května do října si ji můžete prohlédnout od úterý do neděle v čase 9:30 až 17:00 hod. V zimní sezóně (listopad až duben) je návštěvní doba výstavy od 8:30 do 16:00 hod.

Ostrovský porcelán Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth

V samém srdci zámku, ve Dvoraně, si prohlédněte část sbírky ostrovského porcelánu z produkce již zaniklé světoznámé ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth. Na památku si můžete v Infocentru Na Zámku zakoupit porcelánovou soupravu Calais, kterou si ve své době oblíbil i samotný T. G. Masaryk.

Výstava je přístupná zdarma během provozní doby Městského úřadu Ostrov, který v budově zámku sídlí.

DO OSTROVA ZA PŘÍRODOU

Pokud byste raději do přírody, zajděte na Borecké rybníky. Mezi soustavou rybníků této přírodní kulturní památky vede naučná stezka o místní fauně a flóře a v okolí rybníků vede 6 tras discgolfu. Pravidla a více informací o této neobvyklé hře na https://www.icostrov.cz/discgolf-v-ostrove/.

Vybavení (disky) si můžete zapůjčit proti vratné záloze 200 Kč v nedaleké pivnici U Čepelíka.

Borecké rybníkyZdroj: Město Ostrov

Pro milovníky zvířat je v létě otevřeno Ekocentrum, minizoo s více než 100 druhy exotických, domácích i jiných zvířat.

Vstup do Ekocentra je zdarma a jeho letní provozní doba je od pondělí do pátku od 15:00 do 18:00 hod., o víkendech a o svátcích pak od 13:00 do 17:00 hod.

Ostrov - EkocentrumZdroj: Město Ostrov

SPOUSTU ZÁBAVY V OSTROVĚ

Ostrov v létě nabízí spoustu zábavy a různorodých aktivit pro děti i dospělé.

Nově zrekonstruované ostrovské koupaliště nabízí plavecký bazén o délce 25 m, dětské bazénky s herními prvky, skluzavky, šplhací sítě a hlavně tobogán! Relaxační část je vybavena podvodními masážními lehátky. Součástí areálu je také beachvolejbalové hřiště, dětské hřiště a občerstvení.

Koupaliště OstrovZdroj: Město Ostrov

O letních prázdninách je v provozu také letní kino, které v blízkém okolí nikde jinde nenajdete. Letní kino promítá každý pátek od 22.00. Těšit se můžete nejen na novější tvorbu, ale také na kultovní české i zahraniční filmy. Celý program naleznete na https://dk-ostrov.cz/category/kino/.

Letní kinoZdroj: Město Ostrov

Ostrov je skvělým výchozím bodem pro další výlety po Krušných horách. Ne nadarmo se mu říká brána Krušných hor. Pro milovníky cyklistiky vede v Ostrově a jeho okolí spoustu cyklostezek všech obtížností. Tipy kam vyrazit na výlet na https://www.icostrov.cz/cykloturistika/.

Ve večerních hodinách si můžete jít v Ostrově zahrát bowling, nebo navštívit některý z letních koncertů v Zámeckém parku. Přehled jednotlivých plánovaných akcí naleznete v kulturním kalendáři https://www.icostrov.cz/kulturni-akce/.

Pro více informací a tipů sledujte turistický portál https://www.icostrov.cz/.

Neváhejte Ostrov navštívit a užít si tak společný letní čas!