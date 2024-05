Tradiční akci, která se uskuteční v rámci celorepublikového Festivalu Muzejní nocí, můžete navštívit v pátek 24. května 2024 od 17:00 do 22:00 hodin v hlavní budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 1). Připraven je program pro děti i dospělé a vstup je ZDARMA!

Foto: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Letošní ročník se koná v rámci souboru akcí pořádaných u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Těšit se můžete třeba na vystoupení středověké hudební skupiny Dei Gratia, historické mechanické hry zapsané do České knihy rekordů a kuriozit (např. labyrint s tématem husitsko - křižáckých válek) nebo unikátní dělostřeleckou show s miniaturními funkčními modely děl, která je rovněž zapsána do České knihy rekordů a kuriozit a nese název Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy. Show zahrnuje bitevní scény chronologicky řazené cca od husitského obléhání hradu Karlštejn až po Bitvu Tří Císařů u Slavkova.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Nejen děti určitě potěší středověké dílny (výroba z látek, korálků, knižní iluminace, středověké hry), dvě představení Divadla potulného čajovníka, fotokoutek, výroba vlastních odznaků nebo tetovací koutek s dočasnými motivy.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Nezapomeňte navštívit také výstavy a expozice! Nová výstava "Druhý" život Jana Žižky, která se otevírá právě 24. 5., se snaží zodpovědět např. otázku, zda byl Žižka neohrožený vojevůdce bojující proti zkažené církvi a za česká národní práva nebo lapka, násilník a vrah.

Výstava Lví silou, vzletem sokolím, která se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, průřezově mapuje historii a práci Sokola v rámci příslušných žup v jihočeském regionu od založení organizace v Českých Budějovicích roku 1869 do současnosti.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Výstava Keltové na jihu Boiohaema pak představuje archeologické doklady Keltů v jižních Čechách, tj. vybrané archeologické nálezy z doby halštatské a laténské.

Určitě doporučujeme navštívit i stálou přírodovědnou, archeologickou a národopisnou expozici, která se pyšní titulem Muzejní výstava roku v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis nebo stálou expozici Příběh města Českých Budějovic.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Detailní program a časový harmonogram akce najdete na webu nebo na sociálních sítích Jihočeského muzea.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích