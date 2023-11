Vypravte se do kouzelného světa umění Vojtěcha Kubašty a prozkoumejte barevný svět plastických betlémů, mistrovské ilustrace pohádkových knih i celkový průřez dílem, které dělá radost dětem i dospělým již celá desetiletí. Unikátem výstavy jsou betlémy v životní velikosti, které vás vtáhnou do atmosféry vánočního příběhu.

Foto: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Výstava se koná v termínu 24. 11. 2023 – 14. 2. 2024 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích (Dukelská 1) a přináší nevšední zážitek, který ve vánočním čase zahřeje srdce celé rodiny. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 16:00 hodin.

Při příležitosti 110 let od narození celosvětově uznávaného malíře, grafika, ilustrátora, tvůrce prostorových knih a betlémů Vojtěcha Kubašty (1914 – 1992) pořádá Jihočeské muzeum unikátní výstavu, která prezentuje průřez tvorbou tohoto výjimečného umělce. Pravděpodobně není v České republice rodina, která se nesetkala s jeho díly. Již od 40. let tvořil Vojtěch Kubašta pro více jak 10 největších nakladatelů v České Republice. Nejdříve to byly ilustrace do knih a reklama pro největší tehdejší výrobní společnosti, především pro českobudějovický KOH-I-NOOR HARDTMUTH, kde byl Vojtěch Kubašta hlavním reklamním grafikem.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Později začaly vznikat jeho první prostorové betlémy a dětské knížky. V dnešní terminologii 3D knihy neboli PopUp se staly pak autorovou celoživotní náplní. Vojtěch Kubašta ilustroval několik set titulů klasických prostorových knih, v různých kompilacích pak přes 150 prostorových pohyblivých knih, desítky betlémů, prostorové a ploché pohlednice nebo omalovánky. Vytvořil ale i nezapomenutelné grafické listy, které jsou dnes sběratelsky vyhledávané, stejně tak jako všechny původní, dobové vydání jeho publikací.

Celoživotní dílo Vojtěcha Kubašty nebude nikdy přesně zmapováno. „Pokud bychom se pokusili sečíst všechny jeho ilustrace za celý, neskutečně umělecky plodný život, a to jak do časopisů nebo knih, všechny jeho reklamní práce, novoročenky, exlibris, pohlednice, jeho osobní a nikdy nepublikované kresby, dále kresby Prahy, Česka a Slovenska, díla s tematikou W. A. Mozarta, užitné průmyslové nebo architektonické návrhy apod., tak bychom se dostali jednoznačně k číslu 40 000 – 50 000 kreseb. Toto je však nižší odhadované číslo,“ říká vnuk Vojtěcha Kubašty Roman Kubašta.

Pokud bychom sečetli všechny tiskově vydaná díla Vojtěcha Kubašty od prvních vydání až do současnosti, dostaneme k neuvěřitelnému číslu 50 – 60 milionu vydaných kusů po celém světě, a to přibližně ve 30 jazykových mutací. Bez nadsázky lze tvrdit, že není na světě autora, který sám vymyslel tolik pohyblivých knih a rozevíracích betlémů. Vojtěch Kubašta knihy nejen ilustroval, ale jako inženýr a architekt je kompletně technicky i sám navrhl a zkonstruoval z papíru takovým způsobem, že jsou funkční i po 60 letech. To co dnes tvoří celé týmy lidí na počítačích měsíce, to Vojtěch Kubašta vytvořil sám. A stačily mu k tomu nůžky, ostrý nůž a papír.

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Na výstavě budou poprvé k vidění mj. i originály, ze kterých se dodnes reprodukuje a tiskne např. kniha Perníková chaloupka nebo originály kreseb betlémů a pohledů. Novinkou jsou zvětšeniny jeho betlémů a další jedinečné exempláře (např. Jihočeský betlém o rozměrech 2,5 x 10 metrů, zvětšený Moravský betlém Pokoj lidem dobré vůle o velikosti 2 x 5 metrů nebo pohyblivé výjevy z pohádek). Hravá výstava určená pro děti i dospělé je unikátní svou velikostí, přehlídkou vystavovaných exponátů a moderním pojetím, zároveň při zachování důstojnosti k autorovi a objektu. Neméně významným detailem je i fakt, že se výstava koná v Českých Budějovicích a tedy kraji, odkud rod Kubaštů pochází.

Originální vystavovaná díla jsou zapůjčena od několika sběratelů z České republiky a USA. Zvětšeniny betlémů vytvořil Roman Kubašta.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Přednášky Romana Kubašty (vnuk Vojtěcha Kubašty)

16. 1. 2024: Výroba klasické a prostorové knihy aneb „chovejme se ekologicky “: pro žáky I. stupně od 9:30 hodin (objednávky online nebo na tel.: 391 001 528 / 727 822 573) a pro veřejnost od 16:00 hodin. Přednáška posluchačům poodhalí, jak se vyrábějí knihy, především specifický druh prostorových knih a betlémů. Roman Kubašta během své více než čtyřicetileté praxe v polygrafickém průmyslu shromáždil i řadu osobních postřehů k tématu ekologie v tomto odvětví. Vyvrátí některé mýty a ukáže, jak se někdy ve snaze o zdravý přístup k přírodě chováme právě naopak, aniž si to uvědomujeme. Návštěvníci si také pod vedením přednášejícího budou moci vyzkoušet složit jednu stránku z prostorové knihy.

“: pro žáky I. stupně od 9:30 hodin (objednávky online nebo na tel.: 391 001 528 / 727 822 573) a pro veřejnost od 16:00 hodin. Přednáška posluchačům poodhalí, jak se vyrábějí knihy, především specifický druh prostorových knih a betlémů. Roman Kubašta během své více než čtyřicetileté praxe v polygrafickém průmyslu shromáždil i řadu osobních postřehů k tématu ekologie v tomto odvětví. Vyvrátí některé mýty a ukáže, jak se někdy ve snaze o zdravý přístup k přírodě chováme právě naopak, aniž si to uvědomujeme. Návštěvníci si také pod vedením přednášejícího budou moci vyzkoušet složit jednu stránku z prostorové knihy. 6. 2. 2024: Umění, umělá inteligence a ekologie: pro veřejnost od 16:00 hodin. Co to vlastně je umělá inteligence? Proč se jí bát nebo nebát? Roman Kubašta v přednášce čerpá ze svých zkušeností a praxe v polygrafickém průmyslu. Bude se zabývat mýty a fakty o vlivu umělé inteligence (AI) na člověka, tím, zda máme „umělecká díla” vytvořená umělou inteligencí považovat také za umění a proč je lidství v umění nenahraditelné. To bude prezentovat na praktických ukázkách práce umělé inteligence ve srovnání s tvorbou umělce mimořádného nadání, jakým byl právě Vojtěch Kubašta. Přednáška je vhodná pro širokou veřejnost.

Prodej betlémů

Během celého trvání výstavy je naproti recepci připraven doprovodný prodej papírových betlémů a dalších tematických upomínkových předmětů.

Zpříjemněte si vánoční období i návštěvou samostatného doprovodného programu v muzeu. Připraveny jsou víkendové ukázky lidového umění, tradiční zpívání koled na schodech, vánoční koncert nebo tvořivé dílny.

UKÁZKY LIDOVÝCH TVŮRCŮ (po celý den, přednáškový sál č. 114 v přízemí)

1. 12. (pátek) Bohdana Homolková – mikulášské a vánoční dekorace , Petra Kulhánková – výroba zvykoslovných předmětů ze sušených švestek (čert, třasolka, poláz), slaměné ozdoby

Bohdana Homolková – , Petra Kulhánková – (čert, třasolka, poláz), 2. 12. (sobota) Alena Reindlová – vánoční dekorace a drobnosti z keramiky , Eva Svobodová – vánoční slaměné ozdoby

Alena Reindlová – , Eva Svobodová – 3. 12. (neděle) Ivana Stará – ozdoby a dekorace z hoblinek , Alena Gondeková – ozdoby ze skleněných korálků

Ivana Stará – , Alena Gondeková – 8. 12. (pátek) Jitka Sovová – předení , Dana Vařilová – paličkovaná krajka

Jitka Sovová – , Dana Vařilová – 9. 12. (sobota) Růžena Vinciková – adventní a mikulášské pečivo , Jana Pulcová – vánoční dekorace a ozdoby

Růžena Vinciková – , Jana Pulcová – 10. 12. (neděle) Jitka Sovová – quilling , Andrea Novák Vachová – kroužkované šperky

Jitka Sovová – , Andrea Novák Vachová – 15. 12. (pátek) Jiří Honiss – podmalby na skle , Miroslav Stecher – výroba fanfrnochů

Jiří Honiss – , Miroslav Stecher – 16. 12. (sobota) Růžena Vinciková – vánočky , Eva Drančáková – frivolitky

Růžena Vinciková – , Eva Drančáková – 17. 12. (neděle) Jitka Maňhalová – mašlovačky (dopoledne), Ludmila Dominová – výšivka rybí šupinou (od 12:00), Jaroslav Muchl – vyřezávání betlému

Jitka Maňhalová – (dopoledne), Ludmila Dominová – (od 12:00), Jaroslav Muchl – 22. 12. (pátek) Iva Hemerová – předení a zpracování ovčí vlny , Petra Kulhánková – frivolitky na jehle

Iva Hemerová – , Petra Kulhánková – 23. 12. (sobota) Jiří Drhovský – dřevěné hračky, Jakub Kössl – vyřezávání ze dřeva

DALŠÍ AKCE

Studenti Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky připravili tvořivé dílny pro objednané skupiny . V úterý 5. 12. a ve středu 6. 12. budou mít žáci možnost zdobit perníčky a ve čtvrtek 7. 12. tvořit aranžmá s vánoční tématikou . Objednávky zasílejte na adresu faktor@muzeumcb.cz nebo využijte online formulář na webu muzea v sekci Vzdělávání.

. V úterý a ve budou mít žáci možnost zdobit a ve tvořit . Objednávky zasílejte na adresu faktor@muzeumcb.cz nebo využijte online formulář na webu muzea v sekci Vzdělávání. 13. 12. od 18:00 hodin (středa) Vánoční koncert Konzervatoře České Budějovice v Barokním sále muzea (1. patro). Vstupné dobrovolné.

v Barokním sále muzea (1. patro). Vstupné dobrovolné. 14. 12. od 18:00 hodin (čtvrtek) Tradiční zpívání vánočních koled v interiéru muzea na schodech s Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit. Vstup zdarma. Texty koled budou k dispozici v muzeu.

Změna programu vyhrazena.

Otevírací doba hlavní budovy Jihočeského muzea během svátků a na Silvestra:

neděle 24. 12. 2023 (9:00 – 13:00 hodin)

pondělí 25. 12. 2023 (9:00 – 17:30 hodin)

úterý 26. 12. 2023 (9:00 – 17:30 hodin)

neděle 31. 12. 2023 (9:00 – 13:00 hodin)

pondělí 1. 1. 2024 (9:00 – 17:30 hodin)

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

ODKAZY