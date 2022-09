V sobotu 17. září 2022 můžete již podruhé v rámci akce PORTA APERTA nahlédnout pod pokličku řemeslných dílen nebo okusit radosti života na farmách. Po celé republice se otevřou brány více než 80 míst, všechny je spojuje to, že jejich výrobky nesou některou ze značek kvality zastřešených Asociací regionálních značek.

Kde a jak certifikované produkty vznikají? Kdo je vyrábí či pěstuje? To mohou návštěvníci zjistit na vlastní oči a na řadě míst si i vlastnoručně výrobu vyzkoušet. Podle typu produkce budou připravené i ochutnávky, mini jarmarky či další doprovodné programy pro děti i dospělé.

Akci pořádá Asociace regionálních značek, která více než 15 let zviditelňuje kvalitní regionální výrobky, služby a zážitky. Aktuálně sdružuje 29 regionů po celé České republice, v nichž je certifikováno přes 1000 kvalitních místních produktů. Certifikát regionální značky garantuje místní původ a kvalitu řemeslného výrobku či potravin a přírodních produktů, služeb v cestovním ruchu a zážitků.

A na co konkrétně se můžete v Českém středohoří 17. 9. v rámci Porty Aperty 2022 těšit?

S životem na farmě, chovem zvířat a výrobou sýrů se můžete seznámit na farmě Držovice či na Hospodářství pod Strážným vrchem. V Úštěku se pro vás otevře brána včelí farmy AnnKas. Poznáte život včel, práci s nimi, ale dozvíte se i o výrobě včelích produktů a o apiterapii. V Ledčicích si můžete v History Parku udělat výlet do historie a poznat při práci celou řadu řemeslníků. Pokud zavítáte do Levína, seznámí vás paní Šumová s výrobou keramiky pálené v dřevem vytápěné peci. Sladký a voňavý den můžete prožít v mydlárně Bohemikus, kde se seznámíte s výrobou mýdel. V místní palačinkárně si pak můžete pochutnat na čerstvých palačinkách. V Litoměřicích v Dílně ručního papíru zjistíte nejen to, jak se vyrábí ruční papír, ale také zde Petra Brázová bude ukazovat techniky ručního tkaní. Pro milovníky křehké skleněné krásy se otevře v Tašově ateliér skla Lucie HS. Na většině míst budete mít možnost si výrobu vlastnoručně vyzkoušet, případně ochutnat místní dobroty.

Mapu a seznam všech míst, které můžete v rámci druhého ročníku PORTY APERTY navštívit, spolu s popisem nabídky a odkazy na podrobnější informace najdete na www.porta-aperta.cz.

