10. září proběhne v autocrossovém areálu u Nové Paky rodinný den plný zábavy, soutěží, hudby a hlavně unikátních zážitků. Vstupné je ZDARMA.

Přijďte na den plný adrenalinu, nových aut, čtyřkolek i závodnických hvězd. | Foto: Havex

Co na tomto dni můžete zažít?

Atrakcí bude mnoho, jak pro dospělé, tak pro děti. Můžete otestovat vozy různých značek, a to včetně oblíbených 4x4, zblízka si prohlédnou závodní speciály různých motoristických disciplín. V soutěži můžete získat svezení v horkém sedadle spolujezdce s V. Fejfarem a dalšími závodníky. Všem se zatají dech při exhibicích P. Piláta, který na své motorce létá vzduchem a předvádí to, co raději nezkoušejte ani na zemi. Na děti čeká spousta aktivit v dětské části, od oblíbené výroby slizu až po animační program oblíbených postaviček Pigy a Lily. Na maminky čeká beauty a relax zóna. Osobně se potkáte a popovídáte s Petrem Pilátem, Vaškem Fejfarem, Petrem Šimurdou, a dalšími lidmi, které jen tak osobně nepotkáte.

Petr Pilát je jednička ve freestyle motokrosu. Ve 14 letech skočil jako nejmladší člověk na světě backflip a zapsal se do Guinessovy knihy rekordů. Je pětinásobný mezinárodní mistr ČR v FMX, Mistr Evropy a šestinásobný vítěz FMX Gladiator Games.

Petr Pilát.Zdroj: Havex



Václav Fejfar je legendou v autocrossu. Pětinásobný mistr Evropy, dnes mu chybí do sbírky už jen titul v nejsilnější Buggy, a o to se letos nebo příští rok pokusí, takže sbírka bude kompletní. Několikrát obdržel také Zlatý volant, což je ve světě motorsportu jako Oskar ve filmu.

Václav Fejfar.Zdroj: Havex

Užít si jízdu ve vozech ŠKODA, SEAT, JEEP, Alfa Romeo, Abarth, FIAT, KIA.

Pro testování vozů bude připraveno spoustu vozů, můžete v klidu porovnávat napříč značkami, který vůz by pro vás byl nejlepší volbou. Chybět nebudou ani elektrické varianty, stejně jako nadupadné spalovací motory, včetně oblíbených 4x4.

Nabitý program pro celou rodinu

Děti se zabaví v dětské zóně, kde na ně čekají skákací hrady, lezecká stěna, dětské tetování, malování na obličej, vyrábění oblíbeného slizu, animační program s hlavními hrdiny Pigy a Lily, Mlsotkové. Zatímco děti a tatínci se zabaví, mohou maminky zavítat do beauty a relax zóny, kde na ně čekají různé kůry a odpočinek. V průběhu celého dne bude hrát muzika, může se tančit. V podvečer pak vystoupí Eva Matějovská, která pochází z Nové Paky a zažívá strmý kariérní vzestup jakožto zpěvačka, ale i muzikálová herečka. Je tedy na co se těšit.

Po celý den bude k dispozici občerstvení.

Přijďte zdarma 10. září od 14 do 19 hod

do autocrossového areálu Štikovská rokle u Nové Paky, užijte si bohatý program, vyhrajte zajímavé ceny v soutěžích a hlavně si odneste pocit super stráveného času s rodinou.



Pořadatelem akce je HAVEX-auto s podporou partnerů.

Zdroj: Havex