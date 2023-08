Série letních slavností v pivovaru Starobrno vyvrcholí v sobotu 9. září. Po komornějších akcích v červnu a červenci půjde o větší pivní slavnost s rozšířeným programem. Uskuteční se v celém dolním prostoru pivovaru a na sladovém dvoře v zadním traktu Pivovarské restaurace. Vstupné se opět neplatí, jeden „škopek“ starobrněnského piva bude stát 30 korun.

I tentokrát čeká všechny příznivce Starobrna pestrá zábava. Areál se otevírá ve 14:00 hodin. Na co všechno se návštěvníci mohou v průběhu odpoledne a večera těšit?

Vystoupení hudebních skupin a interpretů na pódiu vedle varny

15:00 – 16:00 skupina UDG

17:45 – 18:45 Jaroslav Uhlíř s kapelou

19:30 – 20:30 Sofian Medjmedj

21:00 – 22:00 MC Gey

Setkání s hráči HC Kometa Brno

U příležitosti zahájení nové sezóny se do Starobrna vydá celý A-tým Komety. Na pódiu se jako každoročně od 16:30 uskuteční slavnostní křest dresu, jak jinak než starobrněnským pivem. Na 17:00 hodin se hráči přesunou na sladový dvůr, kde se budou svým příznivcům podepisovat.

Škola čepování a pivní degustace

Registrace na celé odpoledne budou po zahájení přijímat hostesky. Škola čepování i degustace se budou konat ve velkém stanu na sladovém dvoře. Ve škole čepování se zájemci dozvědí o různých způsobech čepování, přičemž na závěr budou mít prostor načepovat si svůj vlastní půllitr piva. Pivní degustace pak na místě povedou zkušení odborníci přímo z pivovaru. Milovníkům piva představí ochutnávku několika různých pivních stylů – např. ležáku, piva svrchně kvašeného nebo polotmavého atd. Současně bude probíhat i výklad ohledně používaných surovin, pivních stylů či náležitostech degustací.

1/5 Zdroj: Heineken Česká republika, a.s./archiv Zažít pivovar jinak. 2/5 Zdroj: Heineken Česká republika, a.s./archiv Zažít pivovar jinak. 3/5 Zdroj: Heineken Česká republika, a.s./archiv Zažít pivovar jinak. 4/5 Zdroj: Heineken Česká republika, a.s./archiv Zažít pivovar jinak. 5/5 Zdroj: Heineken Česká republika, a.s./archiv Zažít pivovar jinak.

Exkurze do pivovaru

Ani tentokrát nebudou chybět exkurze do pivovaru s průvodcem zdarma, a to od 15:00 do 19:30 hodin každou půlhodinu. Registrace bude u hostesek při vstupu. Zájemci navštíví některé provozy pivovaru – varnu, prostory, kam ústí cylindrokonické tanky k dokvašování piva a z ochozu si prohlédnou linku k vyfukování, plnění a balení PET lahví. Na závěr bude k dispozici ochutnávka nefiltrovaného ležáku Bitr v historickém ležáckém sklepě. Součástí výkladu je i přiblížení historie pivovarnictví na starém Brně i samotného pivovaru, který vloni oslavil kulaté narozeniny – 150 let.

Ostatní zábava a občerstvení

Milovníci hospodských kvízů jistě ocení možnost soutěžit i na Dni Starobrna opět ve stanu na sladovém dvoře a v případě výhry si odnést hodnotnou cenu – například voucher na konzumaci v Pivovarské restauraci. O starobrněnské dárky se bude soutěžit v průběhu odpoledne i na pódiu. Konečně návštěvníci určitě uvítají příležitost odnést si domů fotku s příbuznými či kamarády z fotokoutku s rekvizitami, rovněž zdarma. V průběhu odpoledne i večera budou ve stáncích na čepu starobrněnská piva Médium a Bitr za příznivou cenu 30 korun. V dalších stáncích si lidé mohou koupit i něco dobrého k snědku.

Den Starobrna, konaný začátkem září, patří už léta mezi oblíbené a hojně navštěvované akce. Brňané se totiž baví rádi – a pivovar Starobrno to má „černé na bílém“. Z nedávného exkluzivního průzkumu totiž vyplynulo, že 74 procent obyvatel je na své město hrdá a naprostá většina (83 procent) souhlasí s tím, že se jim zde dobře žije. Mají rádi kulturu, hromadnou dopravu, hospody a pivo. Takřka 40 procent Brňanů si myslí, že Starobrno je důležitou součástí brněnské gastroscény. Ze značek, které si lidé s Brnem spojují, je to pro 44 procent Brňanů právě Starobrno, následované Kometou.

Přijďte si užít Den Starobrna i vy! Najdete tam vše výše uvedené: zábavu, škopek skvělého ležáku Bitr i hokejovou Kometu. A spoustu dalšího.

Starobrno se na vás těší!

