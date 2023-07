Zažít vinobraní ve velkém? Navštivte ta ve Znojmě, Mikulově či v Mělníku

Největší oslavy nové sklizně vína trvající rovnou 3 dny? V srdcích našich vinařských podoblastí je pořádají už řadu let. Mělník, Mikulov a Znojmo se během vybraných zářijových víkendů promění ve vinařské nebe s rozmanitými druhy vín i dalších lokálních pochutin. A protože kořeny moravského a českého vinařství sahají až do středověku, nebudou chybět ani odkazy na časy dávno minulé v podobě historických kostýmů a scének. Co vás tedy čeká během návštěv měst vínům zaslíbených?

Foto: Vinazmoravyvinazcech.cz