Mezigenerační tvoření.

Mezigenerační netradiční výtvarné tvoření v DZR „Petrklíč“ s dětmi z 91. MŠ proběhlo v pátek 26.4.2024. Děti ze třídy Veverek s paní učitelkou Milenou Smolovou napekly linecké cukroví jako dárek našim klientům, který opravdu potěšil a na kterém si při odpoledním kafíčku naši klienti moc pochutnali.

My jsme na oplátku děti obdarovali čokoládovými bonbóny a dekorativními sluníčky do oken, které z papíru podle šablony s jemnými motivy vystřihli naši klienti. Těšili jsme se na společné malování, které bylo opravdu neobvyklé. Už jste si někdy natřeli silnou vrstvu barvy na celou dlaň a pak ji obtiskli na papír? Malé dětské dlaně v kontrastu s obtisky rukou seniorů vytvořily zajímavou koláž, kterou děti ještě domalovaly dalšími veselými motivy. Společné tvoření jsme si opravdu užili a nyní již originální obrazy zdobí prostory našich jídelen. Děkujeme paní učitelce a jejímu kolegovi za společné setkání, které se opravdu vydařilo a předškolním dětem s kterými si naši klienti nevšední tvoření užili, přejeme mnoho úspěchů, až v září poprvé zasednou do školních lavic.

Výlet na zámek Kozel

K výletu na zámek Kozel jsme vyjeli ve čtvrtek 2. května po včasné snídani. Byl krásný slunečný den, pro výlet jako stvořený. U zámku jsme se sešli s dalšími účastníky prohlídky zámku, kterými byli klienti DZR „Petrklíč“ a DOZP „Nováček“.

Pomoc při doprovodu klientů po areálu zámku a interiérech nám poskytli studenti 1. ročníku Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu pod vedením p. Mgr. Hany Kubálkové. Společně jsme prošli nádherné interiéry zámku, pokochali se výhledem po okolí a vyslechli si zajímavou historii slavných šlechtických rodů, jenž zámek vlastnily. Po skončení komentované prohlídky jsme vyšli do zahrady k lavičkám. Kdo si chtěl odpočinout, poseděl, kdo měl ještě chuť na procházku, vyrazil do zahrady kolem zámku. Nakonec jsme se společně vyfotili před branou do zámku. Studentům jsme poděkovali za jejich pomoc, jejich společnost byla pro naše klienty velmi přínosná a milá!

Klienti Denního stacionáře „Jitřenka“ v Konstantinových Lázních

V pondělí 20. května nás čekal náš oblíbený výlet vlakem. Tentokrát se stala naším cílem malebná obec Konstantinovy Lázně.

Po hodině cesty půvabnou zalesněnou krajinou jsme byli na místě. Z nádraží jsme se vydali parkem, který zabírá velkou část obce, k cukrárně Srdíčko. Tam jsme si dali moc dobrý zákusek, kávu nebo limonádu. Po tomto příjemném občerstvení jsme si prošli Konstantinovy Lázně, obdivovali sochy v parku a lázeňské budovy. V Prusíkově pavilonu jsme ochutnali minerální pramen s obsahem železa a hořčíku, který má i nejvyšší obsah kysličníku uhličitého ze všech pramenů, které vyvěrají na území České republiky. Poté už byl čas vyrazit na nádraží a jet zpátky do Plzně. Výlet se všem moc líbil, počasí se vydařilo a už přemýšlíme, kam se vydáme příště.

Canisterapie v DZR „Petrklíč“

V páteční dopoledne 3.5.2024 přišli udělat radost klientům DZR „Petrklíč“ canisterapeuti se svými třemi psy a jedním kocourkem. Fenky Siduška, Isis a Babu s bílým kocourkem Snížkem byli středem pozornosti pro tento den.

Naši klienti si opět užili osobní kontakt s chlupatými přítulnými čtyřnohými kamarády. Vzhledem k nepříznivému počasí probíhala terapie individuálně po pokojích a už se těšíme na slunečné dny, abychom si mohli pejsky užít venku pod širým nebem. Děkujeme canisterapeutům Šárce Střelečkové, Heleně Vycpálkové a Sabině Zima a těšíme se na příští setkání.

