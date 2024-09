Čmelík kuří je drobný roztoč, který napadá slepice (drůbež) nebo ptáky (holuby, aj.). Jedná se o nočního roztoče, který přes den spí v úkrytech, škvírách, trhlinách kurníku a v noci pak napadá drůbež a saje na nich krev. Slepice po napadení mají bledé hřebínky, jsou neklidné, mohou se vyskytovat skvrny od krve na vejcích nebo mají nízkou snůšku vajec.

Foto: pixabay.com

Pro hubení čmelíků v kurnících doporučujeme na přírodní bázi ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum. Obsahuje přírodní účinnou látku chrysanthemum, která je získaná z rostliny chryzantémy. Aplikuje se postřikem na stěny kurníku, bidlo, kolem hnízd, apod. Nikdy jej neaplikujte na slepice! Působí kontaktně, tj. po styku škůdce s ošetřenou plochou dojde k jeho vyhubení. Hubící účinek nastává během 24 hodin po aplikaci. Na plochách působí ještě týden. Pro zachování co nejdelšího účinku doporučujeme postřik po 7 dnech opakovat. Po zaschnutí postřiku a vyvětrání mohou slepice opět do kurníku. Je vhodný pro celoroční použití.

Pro ošetření slepic (postřik do peří) doporučujeme přírodní sprej ATAK Ektosol Odpuzovač parazitů. Obsahuje přírodní účinnou látku geraniol, který hubí kožní parazity, včetně čmelíka kuřího. Na škůdce působí kontaktně a repelentně (tj. není přijímána do krevního oběhu ošetřeného zvířete, např. u slepic se nedostane účinná látka do vajec). Je vhodný pro snáškovou i chovnou drůbež. Balení neobsahuje plnící plyny, tj. pohonná látka je čistý vzduch! Je vhodný pro horizontální a vertikální aplikaci. Funguje při jakémkoliv naklonění aerosolu.

Pro ošetření malých kurníků, postřik hnízd nebo postřik bydla je vhodný také ATAK Křemenitý prášek ve spreji. Křemenitý prášek hubí škůdce mechanickou cestou, tj. působí kontaktně a narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla hmyzu, který následně hyne v důsledku dehydratace.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

