Likvidace auta nemusí být noční můra. Nenechte se zmást mýty. Odhalte pravdu o ekologické likvidaci.

Neváhejte se zbavit svého starého auta ekologicky a ještě na tom vydělejte. | Foto: JH-Trade Vision Czech s.r.o.

Uvažujete o likvidaci starého auta? Možná vás od tohoto kroku odrazují různé mýty a nepravdy. Jiří Hrych z firmy JH-TRADE, specialista na ekologickou likvidaci autovraků, nám pomohl odhalit pravdu o nejčastějších omylech.

1. Mýtus: "Za likvidaci auta musím zaplatit"

Pravda: "Tento mýtus slyšíme často, ale opak je pravdou," říká Hrych. "Ve skutečnosti za váš autovrak zaplatíme my vám. Cena závisí na stavu a typu vozidla, ale vždy nabízíme férovou cenu."

Hrych dodává: "Mnoho lidí si neuvědomuje, že i staré auto má svou hodnotu. Obsahuje kovy a další materiály, které lze recyklovat. Proto jsme schopni za autovrak zaplatit. Částka se může pohybovat od několika set až po tisíce korun."

2. Mýtus: "Staré auto nemá žádnou hodnotu"

Pravda: I zdánlivě bezcenné auto má svou hodnotu. "Každé vozidlo obsahuje recyklovatelné materiály. Naším úkolem je maximalizovat využití těchto materiálů," vysvětluje Hrych.

Zdroj: JH-Trade Vision Czech s.r.o.

3. Mýtus: "Likvidace auta je složitý proces"

Pravda: S profesionály je to hračka. "Stačí nám zavolat a my se postaráme o vše - od odtahu až po vystavení potřebných dokladů. Pro majitele je celý proces velmi jednoduchý, nemusí nikam chodit ani nic složitě vyřizovat," ujišťuje Hrych.

4. Mýtus: "Ekologická likvidace je jen marketingový trik"

Pravda: "V JH-TRADE bereme ekologii vážně. Důsledně třídíme materiály pro recyklaci. Není to trik, ale naše firemní filozofie," zdůrazňuje Hrych. "Snažíme se, aby co nejvíce materiálu bylo znovu využito a co nejméně skončilo na skládkách."

Zdroj: JH-Trade Vision Czech s.r.o.

5. Mýtus: "Autovrak musím sám dovézt do šrotiště"

Pravda: Ani náhodou! "Nabízíme bezplatný odtah v rámci našich služeb," vyvrací tento mýtus Hrych. "Nezáleží na tom, zda je auto pojízdné nebo ne. Máme vybavení na to, abychom si poradili s jakýmkoliv vozidlem. Navíc, tento odtah je součástí našich služeb, takže za něj majitel nic neplatí," dodává.

Bonus: Nejčastější důvody pro likvidaci auta

1. Vůz po nehodě

2. Vysoké náklady na opravu

3. Neplnění emisních norem

4. Koupě nového vozu

5. Ekologické důvody

"Ať už je váš důvod jakýkoliv, jsme tu, abychom vám s likvidací pomohli," uzavírá Hrych. "Naším cílem je poskytnout rychlé, efektivní a ekologické řešení pro každého majitele starého nebo nepotřebného vozidla."

Likvidace autovraku nemusí být noční můrou. S profesionálním přístupem JH-TRADE je to snadný, rychlý a dokonce i výhodný proces. Neváhejte se zbavit svého starého auta ekologicky a ještě na tom vydělejte!