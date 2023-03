Evropská lidová strana (EPP Group in the EP) chce po kauze Katargate změnit pravidla pro neziskovky.

Europoslanec Tomáš Zdechovský. | Foto: Zadavatel

Pane europoslanče, jste součástí Evropské lidové strany, která kritizuje současné chování některých nevládních organizací. Proč?

Spustila to kauza Katargate. Existují tisíce nevládních neziskových organizací, které odvádí denně fantastickou práci, pomáhají lidem a společnosti a jejich zaměstnanci si zaslouží respekt a obdiv. Pak tu ale jsou i ty, které byly vytvořeny za účelem vysávání peněz a jejich činnost je hodně sporná, respektive někdy ani žádná není.

A to se ukázalo při kauze Katargate?

Ano. Zjistilo se, že některé nevládní organizace se využívaly jako zástěrka pro uplácení a provádění netransparentního lobbingu. Jak ukázala kauza Katargate, zneužívali toho socialističtí poslanci. Nyní to správně prošetřuje policie.

Co by se tedy mělo změnit?

Za Evropskou lidovou stranu (EPP Groupu in the EP) chceme nastavit jasná a vymahatelná pravidla. Poctivé neziskovky se nemají čeho bát. Ty, které ale nehrají fair, budou mít utrum. Evropský parlament se ocitl pod obrovským tlakem a je nutné přijmout opatření, která podobným průšvihům zabrání a zároveň posílí důvěru v europarlament. Proč to Socilisté a Zelení blokují? To nevím.

Můžete být konkrétnější v těch změnách?

Naléhavě potřebujeme komplexní předběžnou finanční kontrolu nevládních organizací před jejich zařazením do rejstříku transparentnosti. Dále formalizovat zveřejňování smluvních dohod mezi Evropskou komisí a nevládními organizacemi a samostatné nařízení o nevládních organizacích, které stanoví jasnou definici a umožní, aby se k významným a rozsáhlým nevládním organizacím přistupovalo jako k podnikům se stejnou oznamovací povinností.

Je jasné, že mnohé lobbistické skupiny, ale i cizí mocnosti se budou neustále i skrze různé neziskovky snažit ovlivňovat europoslance. Jak tomu zabránit?

Za naši frakci (EPP Group in the EP) požadujeme vytvoření evropské obdoby amerického zákona o registraci zahraničních agentů. Potřebujeme, aby se politici a lobbisté ze třetích zemí registrovali a zveřejňovali způsob, jakým přistupují k zákonodárcům EU, včetně formálních smluv. Na konkrétních krocích pracujeme ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), kde jsem místopředsedou, a v úzké spolupráci s Evropským účetním dvorem. Musíme nastavit pravidla, která ztíží netransparentním a fiktivním nevládním organizacím plížit se a klamat instituce EU.

