Izrael v sobotu 7. října prožil jeden z nejčernějších dní své historie. Teroristé z radikálního hnutí Hamás povraždili na 1300 lidí a unesli téměř 200 dalších osob.

O aktuálním vývoji v Izraeli si povídáme s europoslancem za KDU-ČSL Tomášem Zdechovským (EPP Group in the EP), jenž je členem prestižního zahraničního výboru Evropského parlamentu.

Co říkáte útoku Hamásu, který nikdo nečekal?

Je to odporný čin, který demokratický svět správně odsoudil. Rozsah a brutalita útoků je srovnatelná s tím, co páchali teroristi z Islámského státu. Chtělo se mi plakat, když jsem viděl obrázky zmasakrovaných Izraelců. Modlím se za všechny unesené, které drží Hamás v Pásmu Gazy.

Vše nasvědčuje tomu, že se Izrael chystá vyčistit Pásmo Gazy od teroristů. Bude mít akce úspěch?

Věřím, že ano, i když to nebude jednoduché. S teroristy se nevyjednává. Dnes už víme, že se Hamás na tento útok připravoval několik let. Izrael musí celou Gazu vyčistit, vždyť pod zemí je na 500 kilometrů propojených chodeb, které slouží teroristům. To musí skončit.

Jak hodnotíte protesty v západních demokratických zemích, které volají po osvobození Palestiny?

To nebyly legitimní protesty, to byla oslava terorismu, kterou nesmíme tolerovat. Každý takový člověk by měl být trestně stíhán a deportován. Nevážíte si života na Západě, pak se vraťte domů a tam si demonstrujte. Tolerance má své meze.

Po akci Hamásu také rapidně přibylo útoků vůči Židům, a to jak v online, tak i offline světě. Měly by se tyto útoky trestat či nějak alespoň mazat v online prostoru?

Nečekal jsem, že 78 let od konce druhé světové války budeme svědky dalšího útočení na Židy i židy. 24 hodin po útoku se zvedla vlna nenávisti v online prostoru proti Židům o 500 %. Experti potvrzují, že takový nárůst negativních komentářů na sociálních sítí dlouho nezažili. Například síť X Elona Muska totálně zaspala a nechala šířit komentáře oslavující terorismus, ale také zcela jasné dezinformace. Tyto hnusné a nenávistné projevy musíme potírat.

Selhávají i západní média v konfliktu? Vzpomeňme na tvrzení Hamásu, že na nemocnici v Pásmu Gazy zaútočil Izrael.

Hamás využil nejasné situace a hodil útok na Izrael, čímž se zvedla další vlna odporu proti Izraeli. Svou roli bohužel sehrála i média, která prostě uvěřila raději teroristům, než aby chvíli počkala a informaci ověřila. To jsou chyby, které oslabují demokratický svět a jeho jednotu.

Zmatečná byla také komunikace Evropské komise kolem zastavení financí pro Palestinu. Posílal byste unijní peníze dál?

V žádném případě! Peníze je nutné okamžitě stopnout. Posílejme humanitární pomoc, jako jsou léky, jídlo či ošacení, ale finance ne. Ty končí v rukou teroristů z Hamásu, kteří za ně pořizují zbraně. O obyčejným Palestincům se nedostanou. Za Evropskou lidovou stranu (EPP Group in the EP) to rozhodně neschvalujeme!

Zdroj: EPP GROUP