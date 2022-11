JIŘÍ MACEK, Práci za výčepem si Zdeněk Kalčík na vlastní kůži vyzkoušel už před několika lety. „Postavili mě za pípu, a nikdo mi nevysvětlil, jak na to. O to víc si uvědomuji, jak je školení čepování pro personál důležité. I když jsem tehdy nečepoval ty nejlepší hladinky, tak se za mnou vraceli hosté, štamgasti, jako za svou obsluhou. Dnes už je doba úplně někde jinde, ke kvalitnímu spotřebitelskému zážitku patří i správně načepované a ošetřené pivo,“ říká obchodní sládek v Plzeňském Prazdroji. Jeho náplní práce je vzdělávání výčepních nejen v provozovnách, ale i ve školách spojených s gastronomií.

Foto: Plzeňský Prazdroj, a. s.

Na čem záleží, zda bude pivo kvalitní?

Kvalitní pivo potřebuje kvalitní suroviny, tedy vodu, slad a chmel. Důležitá je souhra technologie a lidského umu všech lidí v pivovaru. O tom je práce sládka v pivovaru. Obchodní sládek hlídá kvalitu piva od té doby, kdy pivo opustí bránu pivovaru a směřuje do hospody, až k samotnému načepovanému půllitru.

A jak hospodám pomáháte kvalitu budovat vy, obchodní sládci?

Hospodské učíme, jak o pivo pečovat, jak správně mýt sklo a jak pivo správně čepovat. A to jde nejlépe přímo u nich v provozně za výčepem nebo u nás v pivovaru ve školicím centru. Zároveň se snažíme komunikovat i prostřednictvím sociálních sítí, na Facebooku a Instagramu máme profil Sládci v akci, kde seznamujeme spotřebitele s tím, jak má vypadat správně načepované pivo a jaké zásady za tím stojí.

Jaké zásady musí provozovny tedy splňovat?

Dodržet doporučené skladování piva, používat vhodný tlačný plyn, pravidelně sanitovat pivní vedení, mít čistý výčep, důkladně mýt a starat se o pivní sklo a také provádět správnou techniku čepování piva. A všechny tyto informace jim předáváme právě při školení v jejich provozovně.

Zmiňoval jste sklenici. Je důležitou součástí pivní kultury?

Rozhodně je. Pivní sklenice musí být čistá, mokrá a studená. Pokud je sklenice takto správně umytá a pivo do ní výčepní načepuje správným způsobem, je vše v pořádku. Na pěně by neměly být žádné bubliny, stejně tak by na stěně sklenice neměly ulpívat žádné bublinky. Pokud ulpívají nebo spatříte perlení v pivu, pak je jasné, že sklenice byla špatně umytá nebo byla suchá. Když se objeví velké bubliny a pěna se rychle rozpadá, pak to může být tím, že byla sklenice mastná.

Cítíte, že hospodští v regionu změnili v poslední době přístup k péči o pivo?

Změna je zřejmá, kvalita čepovaného piva se v Čechách i na Moravě zlepšuje. Při školeních vidím obrovský pokrok a posun hostinských i personálu. Když pochopíte, jak rozdílně vypadá i chutná špatně načepované pivo, a že cesta ke správně ošetřenému pivnímu půllitru není nakonec tak složitá, tak je to klíč k úspěchu a ke změně k lepšímu.

Vyhledávají kvalitně načepované pivo i spotřebitelé?

Máme ověřeno, že tam, kde se hostinští o pivo dobře starají, tam se zákazníci rádi vracejí a dokážou dobré služby ocenit. A stručně řečeno, kvalitní načepované pivo spotřebitel docení. Když ochutnáte pěnu, která se vytvořila díky tomu, že pivo spadlo z výšky a rozpěnilo se o dno sklenice, tak taková pěna je hořká, tzv. prázdná, plná vzduchu. Zároveň takto čepované pivo ztrácí oxid uhličitý, tedy říz, a kvůli tomu, že se čepuje delší dobu, tak ztrácí i ideální teplotu. Pivo, které je čepované na jeden zátah nebo nadvakrát, pod úhlem 45 stupňů, je naopak načepované rychle, není poškozené a pěna má příjemnou sladkou krémovou chuť. A když po každém napití pivo zanechává takzvané kroužky na pivní sklenici, to je radost se napít.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj, a. s.