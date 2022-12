Zapojte se s námi do soutěže o tři balíčky od značky Semix.

Úspěch firmy postavený na otevřené mysli, výzkumu a inovacích

Příběh firmy Semix Pluso, která se dostala se svými produkty z Opavy až do Japonska, Koreje či Izraele, začal klasicky jako z příručky o podnikání 90. let. Tři kamarádi odstartovali své podnikatelské vize v malé pekárně a pytle se směsmi rozváželi svou Škodou 120 pekařům a cukrářům po celé republice. Po třiceti letech fungování Semix vyváží své produkty zdravé výživy do 35 zemí světa, má 3 výrobní haly, 3 zahraniční pobočky a 230 zaměstnanců.

Prvenství v celozrnných cereáliích

Semix_Klíčené müsli, Klíčené kaše, Ovsánky_denik-630z divize Klíčené obiloviny a luštěninyZdroj: Semix

Počátky fungování firmy Semix Pluso se datují do roku 1991 a dodnes na ně majitelé rádi vzpomínají. Začátky byly ve znamení tvrdé práce, která se však vyplatila a díky tomu dnes patří Semix mezi přední hráče na trhu s produkty zdravé výživy. Vše začalo pár měsíců po revoluci v Opavě otevřením malé pekárny. Z té získávali zpětnou odezvu od zákazníků a zároveň fungovala jako jakási zkušebna hotových produktů vyrobených pekařských a cukrářských směsí. S těmi Semix totiž začínal. Jedním z opravdových unikátů této éry byl Tvarogen, stabilizátor tvarohových náplní, který zvýrazňuje šťavnatost, vláčnost a zabrání tomu, aby v buchtách vznikla vzduchová kapsa a který dlouho nebyla konkurence schopna adekvátně nahradit. Nové obzory a možnosti přinesla majitelům pár let na to jejich pracovní cesta do Anglie, kde se na veletrhu poprvé setkali se snídaňovými cereáliemi, které zde měli dlouholetou tradici. Z místních cereálií byli naprosto uchváceni a měli hned jasno, že chtějí tento produkt vyrobit pro české spotřebitele. Záměr se podařil a stali se tak prvními výrobci celozrnných cereálií na českém trhu. „Začátky byly pro majitele ve znamení velkého nadšení z nových možností a vizí, které nebylo lehké naplnit,“ vysvětluje Mgr. Monika Vokřínková, marketingová ředitelka společnosti Semix Pluso. Snídaňové cereálie se firma snažila vyrábět v co nejzdravější podobě, což však neslavilo u českých zákazníků úspěch. Bylo potřeba najít kompromis, jak přinášet zdraví prospěšné potraviny a zároveň dodat produktům chutě, které zákazníci požadují. Přidáním čokolády, medu či jablka se skořicí tak přineslo zlom a cereálie se staly žádaným zbožím.

Velké investice do inovací a technologií

Výrobní areál společnosti Semix PlusoZdroj: Semix

Stabilní růst firmy a její rozvoj stojí na pevných základech, které tvoří neoblomná víra v přínos zdravých potravin, vlastní vývoj a inovace. Svá přesvědčení o tom, jak bychom se měli stravovat, abychom dodávali tělu kvalitní potravu a pečovali o své zdraví, se snaží firma přenášet do svých produktů. Nebojí se však rozhodně inovací a novinek Je však potřeba prorazit cestu a vysvětlit zákazníkům benefity a důvody, proč by si měli výrobky dopřát.

Tématu zdravého stravování se firma věnuje dnes a denně. Svým vlastním výzkumem, který ve firmě denně zaměstnává několik odborníků, a inovativními technologiemi, které jsou na českém trhu opravdu jedinečné, přináší často novinky oceňované nejen zákazníky, ale i odbornou veřejností. „O novinky u nás opravdu není nouze, v minulé roce jsme na trh přinesli jedinečný nemléčný fermentovaný produkt Ovsánek. Ačkoliv vypadá jako jogurt, tak jogurt to není a mohou si ho dopřát i zákazníci hledající produkty bez laktózy. Letos jsme k Ovsánku přidali další produkt, fermentovaný nápoj z klíčeného ovsa Ovsánek drink. Sortiment jsme také rozšílili o veganskou řadu a pracujeme v ní s luštěninovými proteiny a celkově se snažíme pokrýt potřeby lidí s nějakou specifickou stravovací zvyklostí,“ dodává Monika Vokřínková.

Zvyšování nutričního profilu klíčením

Zdroj: Semix

Firma napříč všemi kategoriemi svých výrobků pracuje s recepturou klíčených surovin, ve kterých spatřují majitelé budoucnost potravinářství. Využívají k tomu jak luštěniny, tak obiloviny či pseudoobiloviny. „Při klíčení dochází ke zvýšení nutričních ukazatelů, enzymů i cenných aminokyselin a zároveň ke zlepšení stravitelnosti vstupních surovin. Celý proces není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát, jelikož podmínky pro klíčení a následné zpracování surovin jsou velmi specifické. Je dán přesný čas, kdy klíčení musíme zastavit a zrna šetrně usušit, aby zůstaly zachovány všechny živiny a cenné látky a dosáhli jsme žádoucí trvanlivosti,“ vysvětluje Vokřínková.

Investice navzdory krizi

Ve svém přesvědčení neustávají ani v ekonomicky nelehké době, kdy rapidně stoupají náklady na energie či vstupní suroviny a investují nadále do rozvoje divize klíčených surovin. Investici do této divize započali v roce 2019 a pokračovali letos, kdy vznikla nová výrobní hala za 80 milionů korun určená pro zvýšení produkce právě výrobků z klíčených luštěnin. Působivé je i enviromentální smýšlení, které není jen pozérským trendem posledních let, neboť majitelé Semixu jsou v této oblasti aktivní od samého prvopočátku firmy.

Ekologická ohleduplnost z přesvědčení

Zdroj: Semix

Ve výrobním areálu vás na první pohled zaujme zbudovaný malý biotop s přírodním jezírkem, který je usazen mezi výrobními halami. Celý prostor byl navržen tak, aby pomohl přírodě příměstské zástavby a nechal prostor pro živočichy a zároveň posloužil zaměstnancům firmy jako relaxační místečko, kde mohou pozorovat faunu i flóru. Firma se však může přihlásit k daleko gigantičtějším projektům, které jsou ukázkou toho, že lze efektivně propojit podnikání se společenskou odpovědností a přispět k zanechání lepšího prostředí pro další generace. Semix tak v rovnováze navrací přírodě to, co mu poskytla. „Láska k přírodě je pro nás emoční záležitostí a uvědomujeme si, že bez zdravého životního prostředí nemůžeme dlouhodobě prosperovat,“ říká Monika Vokřínková. Firma pečuje o neuvěřitelných osmdesát dva hektarů půdy v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi její největší ekologický počin patří jednoznačně Kozmické ptačí louky, které jsou výjimečné i v evropském měřítku. „Daří se nám dlouhodobě budovat chráněná území pro klidný život a rozmnožování chráněných a ohrožených obojživelníků, hmyzu, ptáků a obratlovců. S kolegy sdílíme přesvědčení, že je nezbytné aktivně přispět k ochraně přírody a jsme rádi, že nám naše práce aktivní péči o přírodu umožňuje,“ uzavírá Monika Vok