Ve dnech 15. - 17. září se v Praze uskuteční unikátní projekt - 3. Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha, který si získal uznání mnoha odborníků na celém světě. O tom, jak se rozšiřují možnosti péče o zdraví, jsme hovořili s ředitelem Institutu pro TCIM, panem Tomášem Pfeifferem.

Foto: mkz2023praha.cz

Vývoj jde neustále kupředu, a to je třeba brát na zřetel i ve zdravotnictví

Globální Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha je toho důkazem. Jeho motto zní: Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století – Kulturní dědictví minulosti pro budoucnost. Záštitu převzalo Hlavní město Praha a prof. MUDr. Julius Špičák CSc., poslanec Parlamentu ČR, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra IKEMu.

Po tři dny se Praha stane celosvětovým centrem pro obory TCIM, tedy tradiční, komplementární a integrativní medicínu. Vystoupí zde mnoho vrcholně vzdělaných odborníků nejenom v alternativní oblasti, ale zároveň i v oblasti medicíny EBM, tedy medicíny založené na důkazech. Vývoj jde prudce dopředu a v péči o zdraví se stále více potvrzuje nutnost propojování a spolupráce všech oborů tak, aby byla jejich pomoc dosažitelná.

Zdroj: mkz2023praha.cz

Na co se můžeme těšit?

Budou přednášet významné osobnosti z Cornell Medical College v USA, z Cambridge ve Velké Británii, Německa, Rakouska, Dánska, Švýcarska, Indie a dalších zemí z celého světa. Podíváme-li se na program a složení předsednictva vidíme zde mnoho titulů – profesor, doktor a další. Je to důležité zdůraznit zvláště u nás, protože je potřeba hledat vyvážený a reálný názor. V opačném případě by se nám mohlo stát, že se budeme podobat lidem, kteří zakopávají léčivé prameny jenom proto, že se někde doslechli, že neexistují. Nejde ani tak o to propagovat některý z oborů, který se nám líbí nebo nelíbí, ale jde o to pomoci v hledání cesty k zlepšení našich životů tam, kde je to reálné a kde to má smysl. Nezáleží na tom, jakou cestou se uzdravíme, ale jestli se uzdravíme.

Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha není určen jen úzkému spektru diváků, ale může jej sledovat každý.

Ano, i vy máte příležitost vše sledovat, ještě k tomu zdarma. Stačí se přihlásit na stránkách kongresu www.mkz2023praha.cz jako online divák. Potom můžete v průběhu kongresu vybírat z bohatého programu témata, která vás zajímají, a udělat si sami obrázek. Navíc záznam z kongresu bude k dispozici až do dalšího ročníku v roce 2025.

Cílem je přinést relevantní, ověřené, často vědecky zdůvodněné informace a zvýšit přehled o oborech TCIM tak, aby naše veřejnost, i odborná veřejnost, si mohla vytvářet názor.

V zahraničí je nebývalý zájem o TCIM

Rozvoj oborů TCIM byl podpořen velkými autoritami. Usnesení WHO, WHA, Rady Evropy, Evropského parlamentu a dalších jednomyslně doporučují, aby se jednotlivé státy věnovaly oblasti TCIM, zkoumaly ji a zařazovaly ji do národních zdravotních programů. Má to několik důvodů. Je to účinné! Vždyť podíváme-li se na zhodnocení účinnosti alternativy a medicíny z prestižní medicínské databáze Cochrane, vidíme v mnoha případech účinná. Medicína EBM je nenahraditelná a není možno uvažovat, že by alternativní postup, například v případě akutních stavů či traumat, mohl tyto postupy nahradit.

Naše společnost zatím nedokázala pochopit, že spolupráce všech oborů v péči o zdraví je prospěchem pro nás pro všechny. Vždyť kdo nikdy nebyl nemocný a nehledal účinnou pomoc?

Problém není v tom, zda zvolit to nebo to, není to soutěž. Problém je v tom, že jednostrannost pohledu často v odborné části blokuje něco, co by v holistické péči přinášelo prospěch nejenom pacientovi, ale i například zdravotním pojišťovnám. Tyto péče bývají nákladově nižší. Dokazují to opět ověřené studie. Například švýcarská studie týkající se homeopatie. A jsou tu i studie ostatních oborů. TCIM je ve světě přednášena na univerzitách a je využívána jako standardní postup ve zdravotní péči. U nás je třeba lepší osvěty ve veřejném prostoru, ale i na univerzitách vzdělávajících budoucí lékaře. Pravděpodobně jste, ať už jako odborníci nebo laici, neměli příležitost získat ověřené informace z velkých, prestižních, celosvětových medicínských databází jako je Cochrane a PubMed, které registrují tisíce, více než 18000, studií z oboru TCIM ve vysoké kvalitě.

Pokud tedy porovnáme situaci ve světě a u nás?

Nikde to není jednostranné. Čili není to tak, že by to jen u nás bylo špatně a někde jinde by to bylo jen dobře, je to proces. Chceme-li pomáhat lidem, musíme to dělat určitým řádem. Téměř každý z oborů, šel jako „samostatná jednotka“, ale to není úplně výhodné. Zvláště odborná veřejnost, tedy fakulty a další, musí napřed získat relevantní informace, musí být provedeny řádné výzkumy tak, aby tato hřivna, která je veliká – vždyť je to historické dědictví, kulturní dědictví, které tu máme – mohla být využita. Byla by to velká škoda, zvláště v dnešní době. Jistá euforie, která přicházela ve velkých chvílích medicíny a která trvá, zcela právem – ať už to byl počátek éry antibiotik, počátek éry dokonalých chirurgických postupů atd., vše bylo stále sofistikovanější – v jednu chvíli se zdálo, že už vlastně nic nepotřebuje, že je všechno vyzkoumáno. Ale jak už kdosi přede mnou řekl: "Nemoc je vždy o krok před námi." A tak každý úspěch, který je nesporný, a kterého si všichni vážíme, třeba na straně EBM medicíny vždy je doprovázen dalšími dosud netušenými výzvami.

Zdroj: mkz2023praha.cz

Obzvláště v současné době …

Dnes se potýkáme s antibiotickou rezistencí a s mnoha dalšími problémy. Dnes je zde celá řada onemocnění, která jsme doposud neznali. A proto by bylo velmi, velmi nerozumné a vlastně i pyšné se domnívat, že to vyřešíme jen jedním způsobem. Nikdy nemůžeme vyloučit, že tu jsou i v některých případech unikátní možnosti, které v podstatě nelze nahradit, protože je veliký rozdíl mezi tím, když nemoc vyléčíme v její podstatě a příčině, anebo jen mírníme projevy, ale nemoc probíhá skrytě. Dále je to i otázka prevence, která je vlastně základní metodou. Lépe je neléčit než léčit sebelépe.

Vraťme se ke kongresu - 19. 9. čeká na zájemce ještě jedno překvapení…

Bude tu, po skončení kongresu, možnost účastnit se přednášky, kde vystoupí několik významných účastníků kongresu. Bude to profesor Madan Thangavelu, doktorka Bhaswati Bhattacharya z USA, Amarjeet S Bhamra, tajemník nadstranické skupiny britského parlamentu a možná někteří další. Přednáška se bude konat v Soukenické ulici 21 od 17.30 h.

Přejeme vám hodně sil, organizovat tak významnou akci je jistě velmi náročné, a kongresu, který je dobrým příslibem pro budoucnost, hodně úspěchů.

Doufáme, že kongres ohodnotí příznivci alternativy i zastánci medicíny EBM, a také všichni „obyčejní lidé“, protože i pro ně tento kongres je. Jsou zde vytvářeny možnosti pro postupnou vzájemnou komunikaci. Je to společný zájem nás všech, protože každý normální člověk přece cítí, co je dobré a každý normální člověk, pokud to tak cítí, se snaží to podpořit nebo to alespoň nepoškozuje. Ale každý člověk si musí udělat názor sám.

Je zde ještě možnost – do vyčerpání volných míst – přihlásit se jako fyzický divák, opět na stránkách kongresu www.mkz2023praha.cz

Těšíme se na vás.

Děkujeme za rozhovor, ať se vše dobře podaří.