V pasáži Obchodního domu iRO v Hodoníně se téměř před půl rokem objevil na jednom z obchodů nápis Zdravi3v1.cz – lékárna, zdravá výživa, alternativní směry.

Jde o rodinný projekt manželů Beňových, kteří stojí za netradičním projektem, jenž si klade za cíl poskytovat na jednom místě produkty a ucelené informace ze světa farmacie, zdravé výživy a alternativních směrů. Zákazníci si zde mohou kromě léků a zdravých potravin vybrat i pohodlné boty nebo ekologickou drogerii. Nově otevřenou lékárnu a svůj projekt nám představili v rozhovoru manželé Eliška a Šimon Beňovi.

Co je vlastně Zdravi3v1.cz za projekt? Je to více lékárna, nebo spíše obchod se zdravou výživou?

Eliška Beňová: Zdravi3v1.cz je takové naše podnikatelské dítě. Jeho vznik a vývoj trval téměř devět měsíců. Chceme lidem v Hodoníně přinášet ucelené informace a produkty ze světa farmacie, ale i zdravé výživy. A hlavně jim chceme nabídnout možnost volby. Někdo chce klasické léky, někdo dá přednost bylinkám, někdo chce svoje zdraví podpořit i kvalitními potravinami. U nás najdou pomoc všichni. Základem je klasická lékárna, ale zároveň zde máme produkty, které by běžně člověk hledal v dalších obchodech či lékárnách.

Co vás vedlo k vytvoření takového projektu?

Šimon Beňo: Nadchla nás vize, že bychom rádi pomohli lidem opravdu naplnit potřebu, se kterou všichni přichází do lékárny. A to je potřeba být zdraví.

To je docela velký oříšek. Jaké s touto oblastí máte zkušenosti?

Eliška Beňová: Nezačínali jsme úplně z ničeho. Oba máme docela bohaté zkušenosti. Manžel pochází z rodiny, která má dlouholetou tradici v rodinných lékárnách na Slovensku, a já miluju zdravý životní styl a různé alternativní směry.

Šimon Beňo: V klasické lékárně nám vždy chyběly ucelené informace o zdravé výživě a nějaký komplexnější pohled na lidské zdraví. Vnímali jsme, že jsou lidé z toho pak často zmatení. V horším případě si špatnou volbou ještě uškodí.

Eliška Beňová: Rozhodli jsme se, že propojíme svět lékáren, zdravé výživy a alternativních směrů společně s odborným poradenstvím. Myslíme si, že v poslední době začali lidé mnohem víc chápat, že kvalitní život je spojený i s kvalitní stravou, která může působit jako prevence před různými onemocněními, ale zároveň si uvědomují také význam lékárny[a1] . Přesvědčili jsme se o tom v posledních letech během pandemie Covid 19. A není nic horšího, než dostávat protichůdné informace nebo se rozhodovat podle toho, co si někdo napíše na internetu[a2]

Kdo vašim zákazníkům s výběrem produktů pomůže?

Šimon Beňo: Zdravi3v1.cz je v prvé řadě lékárna. Proto u nás pracuje personál jen s odborným vysokoškolským vzděláním pro tuto oblast. Máme tu úžasný tým farmaceutek a farmaceutických asistentek, které svou práci milují a mají dlouholetou praxi v lékárnách. Stejně jako my, cítí, že kromě klasické farmacie chtějí nabízet něco víc, a to podpořit zdraví našich zákazníků i jinak než jen léky.

Eliška Beňová: Jedna z našich šikovných farmaceutických asistentek se zabývá aromaterapií. Nabízíme silice, jež jsou bezpečné i ke konzumaci, o to silnější tak mají účinek. Pro zákazníky máme připravená i homeopatika, kterým se odborně věnuje jedna z našich paní farmaceutek. Další naše paní magistra se zase specializuje na zdravotnickou obuv pro děti i dospělé.

Šimon Beňo: S výběrem potravin a tvorbou infografik nám pomáhala certifikovaná výživová poradkyně Alena Augustová z projektu Výživa vcelku.

Co u vás zákazníci najdou?

Eliška Beňová: Jsme tu pro lidi, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu musí brát léky. Naše magistry jim díky přehledu o lécích mohou lépe poradit s výběrem vhodných potravin, aby si třeba neublížili. Proto máme výběr produktů i pro ty, kteří dodržují bezlepkovou dietu, žijí s Crohnovou chorobou nebo cukrovkou. Jsme tu ale i pro vegany a všechny, kteří chtějí žít zdravým životním stylem, a hledají kvalitní, lokální a bio potraviny. Chceme poskytovat komplexní službu a celostně pomáhat lidem s jejich akutními i chronickými zdravotními problémy.

Šimon Beňo: Snažíme se odebírat také od místních dodavatelů. Bio čaje máme od Sonnentoru z nedalekých Čejkovic, spolupracujeme i s firmou Bujonka z Kyjova a nabízíme kosmetiku od značky Aromatica ze Šlapanic.

Proč vás mají zákazníci navštívit?

Eliška Beňová: Na toto odpovím velmi jednoduše. Jako už nám to naposledy řekla jedna paní: „U vás je radost nakupovat.“ Chceme, aby se zákazník u nás cítil příjemně, aby si mohl vybrat svůj lék a zároveň měl možnost volby. Aby si také mohl nakoupit zdravé produkty a nemusel je hledat po různých obchodech. Může si u nás také oddechnout, dostat vodu nebo bio čaj. Vedle posezení máme i malý dětský koutek, kde si můžou ratolesti našich zákazníků hrát, zatímco oni se poradí s naším personálem.

Kdy vás můžou zákazníci navštívit?

Eliška Beňová: Máme otevřeno od pondělí do pátku od sedmi ráno do sedmi večer. V sobotu a v neděli rádi přivítáme zákazníky od osmi ráno do jedné odpoledne. Rozhodli jsme se mít otevírací dobu vstřícnou i pro lidi, kteří třeba dojíždí do práce.