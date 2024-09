RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D. a hnutí Přísaha má svojí vizi, jak daný stav zlepšit.

Foto: Přísaha

Kandidát za Přísahu na druhém místě v Jihomoravském kraji Stanislav Palša, je přesvědčen, že ano.

„Do politiky jsem se rozhodl vstoupit, protože chci přispět ke zlepšení zdravotnictví. Po desítkách let praxe dobře znám jeho největší problémy,“ říká v rozhovoru.

Nedostatek praktických lékařů – Aktuální vedení kraje jen přihlíží:

Současné vedení Jihomoravského kraje se ve své kampani zaměřuje především na částky, které směřují do krajských nemocnic. Ačkoliv to může vypadat, že jde o jejich vlastní peníze, ve skutečnosti jsou to finance vybrané z kapes obyvatel Jihomoravského kraje.

Peníze v krajských nemocnicích jsou samozřejmě potřeba, ale kraj by neměl zapomínat, že zajištění zdravotní péče nezahrnuje pouze chod nemocnic. RNDr. Mgr. Stanislav Palša, Ph.D.Zdroj: PřísahaZdravotní péče začíná u praktických lékařů, a těch je nedostatek. Jihomoravský kraj se spoléhá na praktické lékaře, kteří jsou často v důchodovém věku. Je jen otázkou času, kdy tito lékaři přestanou být schopni poskytovat své služby. Starostové měst a obcí to dobře vědí, ale kraj přesto nic nedělá a tuto časovanou bombu zametá pod koberec.

V některých regionech kraje je situace naprosto katastrofální. Kraj nedělá nic pro zajištění praktických lékařů v malých obcích a vesnicích. Z brněnského hejtmanství na malé vesnice není vidět. Lidé z venkova mají nárok na stejnou péči jako obyvatelé měst.

Zajištění dostatečného počtu praktických lékařů i v menších městech a obcích bude mojí prioritou!

Jak ušetřit prostředky ve zdravotnictví? (Preventivní program pro Jihomoravský kraj)

Pokud se nezačnou lépe využívat finanční prostředky ve zdravotnictví, budou nemocnice neustále podfinancované. Přirozený způsob, jak ušetřit prostředky a čas zdravotníků, je důraz na prevenci. Na krajské úrovni budu prosazovat spuštění různých preventivních programů, včetně screeningů. Jako odborník na onkologická onemocnění si uvědomuji, že včasné odhalení těchto chorob nejen zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby pacienta, ale také snižuje náklady na léčbu. Peníze vložené do prevence se prakticky okamžitě vrátí.

Zdroj: Přísaha

Je však důležité, aby nešlo pouze o jednorázové investice do preventivních programů, které nic nevyřeší. Proto na kraji navrhnu systém evidence prevence. Tento systém umožní praktickým a ošetřujícím lékařům zjistit, zda byl pacient preventivně vyšetřen na možná onemocnění. Pokud ne, systém pacienta upozorní, že je v jeho zájmu se preventivních prohlídek zúčastnit. Tento preventivní systém tak ušetří peníze a v mnoha případech zachrání životy.

Pomoc postiženým občanům:

Postižení lidé jsou nedílnou součástí naší společnosti. Život s handicapem není snadný, a právě proto mohou být tito lidé pro nás zdravé inspirací v tom, jak se vyrovnávat s životními překážkami. Často jsou zdrojem motivace a příkladem pro ostatní. Proto, bych se chtěl zasadit o to, aby v každém městě bylo dostatek neziskových organizací pro lidi s různými typy handicapů. Kde už tyto služby existují, budu usilovat o jejich maximální podporu z krajských prostředků. Pokud chcete abych mohl realizovat své vize v prospěch občanů Jihomoravského kraje dejte mi svůj hlas.

Stanislav Palša | Facebook

Zdroj: Přísaha

Zadavatel/Zpracovatel: Přísaha