Na Malém náměstí v centru Rokycan sídlí prodejna zdravotnických potřeb. Nesmírně důležitý kontakt pro téměř všechny věkové skupiny, které se potýkají s neduhy své tělesné schránky!

Prodejna v Rokycanech na Malém náměstí | Foto: V. Havránek

U kolébky firmy stáli roku 1993 Ing. Josef Dvořák a MUDr. Alena Kozlová. Složili z prvních písmen název J+A, což přetrvalo dodnes. Z původního útočiště v Gottliebově ulici se provozovna posléze stěhovala do nových prostor ve středu města a dveře si tu dnes podávají desítky zákazníků denně. Od roku 2001 je hlavní tváří společnosti Michaela Holubová.

Zdroj: J + A zdravotnické potřeby, spol. s r. o.

„Naše portfolio je totiž téměř bezbřehé. Od tlakoměrů, ortéz a bandáží, vhodné obuvi (s důrazem na zlaté české ručičky), kosmetiky, obvazového materiálu, paruk

až pro pomůcky pro diabetiky, ortopedické vložky a sluneční či dioptrické brýle,“ vyjmenovává rozsah činnosti nynější majitelka společnosti Michaela Holubová. Potřebovala by však k výčtu podstatně více času i prostoru, neboť sortiment zahrnuje i rehabilitační pomůcky a polštáře nebo pomůcky při inkontinenci. J + A zdravotnické potřeby mají obchodní kontrakty s více než stopadesátkou výrobců či dovozců tohoto sortimentu z celé ČR.

Zkušené prodavačky umějí zákazníkům poraditZdroj: V. Havránek



„Za těch třicet let se samozřejmě sortiment nabízených pomůcek hodně rozšířil

a hlavně zkvalitnil“, pokračuje Michaela Holubová. „Zdravotní obuv je z kvalitních materiálů a její vzhled si nezadá s módní obuví. Jen kvalita pro uživatele je na nesrovnatelně vyšší úrovni. To samé se dá říct například i o parukách, které jsou od přirozených vlasů k nerozeznání. Pokrok se podepsal i na všech měřících digitálních přístrojích, na vzhledu i funkčnosti ortéz, a tak bychom mohli pokračovat. Už dávno neplatí, že pomůcky sloužící ve prospěch zdraví jsou nevzhledné a na první pohled rozpoznatelné. Také už dávno neplatí, že našimi zákazníky jsou jen senioři. Naopak. Široká nabídka ortéz, bandáží a relaxačních pomůcek k nám často přivádí například aktivní sportovce. Důležitý je i mateřský program, který zahrnuje péči o těhotné až po sortiment pro novorozence či batolata.“

Výlučně dámská sestava zaměstnankyň si na nedostatek práce stěžovat rozhodně nemůže. Společnost má totiž uzavřené smlouvy se všemi významnými tuzemskými zdravotními pojišťovnami, a kromě prodeje má ve své gesci i výdej pomůcek prostřednictvím poukazů na léčebnou nebo ortopedickou péči. Včetně zásilkové služby a případně vlastní dopravy zboží!

Samostatnou kapitolou by mohli být stomici. Tedy spoluobčané, jejichž dutý orgán je vyveden na povrch těla. Nejčastěji to bývá tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty. Právě pro tuto skupinu je společnost J+A zdravotnické potřeby už patnáct let výhradním dovozcem anglické firmy WELLAND MEDICAL Limited, která výrobky pro stomiky dodává do celého světa.

Zkrátka, fundovaný a odborně vyškolený personál prodejny na Malém náměstí pomůže nejen při výběru vhodných pomůcek. Přidá k nim cenné rady a dnes tolik potřebné povzbuzení!

Mladší sestřičkou Rokycanské provozovny je prodejna v Plzni na náměstí Republiky 5/6. I tady najdou zákazníci širokou nabídku zdravotních pomůcek

či materiálu napříč všemi spektry.



parukyZdroj: J + A zdravotnické potřeby, spol. s r. o.

Nabízený sortiment:

* tlakoměry * ortézy, bandáže * zdravotní obuv * pomůcky při inkontinenci * ortopedické a kompenzační pomůcky * pomůcky pro diabetiky * paruky * rehabilitační pomůcky a polštáře * ortopedické vložky * ponožky a punčochy * zdravotní kosmetika * pomůcky pro stomiky * obvazový materiál * dioptrické i sluneční brýle * ústní hygiena * mateřský program

J + A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.

www.ja-zdravotnickepotreby.cz

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

Tel.: 371 722 983

Otevírací doba:

Pondělí – Pátek 8:00 – 17:00

Sobota – 8:00 – 11:00

J + A zdravotnické potřeby, spol. s r. o.

nám. Republiky 6/5, 312 00 Plzeň

Tel.: 377 221 270

Otevírací doba:

Pondělí – Pátek 8:30 – 18:00

Sobota – zavřeno