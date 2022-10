I přes rekordní inflaci v Česku i dalších evropských státech se téměř dva roky trvající růst cen ojetých vozidel zastavuje. Poměr nabídky a poptávky na trhu se vyrovnal, ale také přibývá méně kvalitních ojetin. Zákazníci tak stojí před nelehkým rozhodnutím, zda ještě vyčkat nebo koupit vůz nyní i za cenu určitých kompromisů.

Foto: Carvago

Predikovat vývoj na trhu s ojetými vozy není vzhledem k turbulentní situaci ve světě jednoduché. Přesto můžeme na základě dostupných dat poměrně dobře odhadnout, jakým směrem se trh pravděpodobně vydá.

Není tomu tak dávno, kdy bylo možné koupit žádanou Škodu Superb s nájezdem sto tisíc km za cca půl milionu korun, a za dva roky ji prodat za necelých 400 000 Kč. Nebo si stěžovat na to, že nový automobil se specifickou výbavou nám prodejce dodá až za tři dlouhé měsíce…Tato doba je nejspíš pryč, byť nelze říct, že nenávratně. Covid, válka i technologické změny ve výrobě automobilek se potkaly v jednom období a s celým automobilovým trhem zamávaly více než kdysi ropná krize, kdy se americký řidič poprvé seznámil s výrazem „fuel consumption“.

Poslední dva roky spotřebitelé čelí bezprecedentnímu zdražování ojetin, které vyvrcholilo do bizarních scénářů. Konkrétní model auta zařazený jako „předváděcí“ s nájezdem do 10 000 km tak mnohdy stál víc než totožný model úplně nový, na který ovšem musel zákazník čekat klidně i rok… A protože kupní síla v Česku není tak slabá, jak si po přečtení některých článků můžeme myslet, a spotřebitel byl ochoten zaplatit vyšší cenu, dostavilo se zdražování, které nemělo obdoby. Spolu s tím klesalo množství žádaných modelů aut na trhu a dobu, kterou daný model potřebuje být inzerovaný, aby se prodal, jsme přestali počítat v týdnech a začali používat dny.

I zákazníci Carvago se museli přizpůsobit situaci, nezřídka se totiž stalo, že když jsme po prověření vozu auto doporučili k nákupu a zákazník si vzal ještě několik dní na rozmyšlenou, obchodník auto prodal jinému zájemci. Tlak na cenu navíc vygeneroval v online prostoru podvody přinášející na první pohled velmi výhodné nabídky aut, které byly papírově i o 20 % levnější než srovnatelné vozy. Takové inzeráty v naší nabídce rovnou vyřazujeme, protože z praxe víme, že v 8 z 10 případů se jedná o falešné nabídky nebo vozy s lépe či hůře skrytými vadami.

Zdražování ojetin bylo specifické také tím, že nešlo o měsíční výkyvy, ale téměř kontinuální trend trvající déle než rok. Až do letošního května, kdy v druhé půlce měsíce došlo k přehřátí trhu a ceny začaly stagnovat. A u některých modelů dokonce klesat.

Jak bude?

Inflace, válka, drahé energie…už i těm méně uvědomělým došlo, že zima nemusí být snadná a bude nutné mírnit svou spotřebu. Důsledek v podobě zpomalení růstu inflace by měl hrát do karet těm, kteří aktuálně řeší nákup auta. Na základě dostupných dat totiž můžeme předpokládat, že současný stav – tedy stagnace či snižování cen ojetin – bude trvat ještě měsíc či dva, v úplně nejlepším případě do začátku příštího roku. Ti, kdo plánují nákup auta, tak mohou ušetřit i několik desítek tisíc korun.

Spolu s tím je ale pravděpodobné, že se do konce roku nedočkáme zlepšení nabídky ojetin. Výrobci nových aut stále nedokáží vyrábět a uspokojovat poptávku, což logicky dopadá na sekundární trh s ojetými vozy. Výrobní procesy byly narušeny již před více než dvěma lety a zánovních ojetin je jednoduše méně. Je tak na zákazníkovi, zda bude poctivě hledat, využije možností hledat auto v celé Evropě, nebo se rozhodne vytrvat a počkat, co přinese konec roku. O to více by neměl podceňovat odbornou technickou a administrativní kontrolu vozu od profesionálů, tím spíše v této době.

