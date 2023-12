Jestli někdo i dneska tvrdí, že ceny elektřiny pro domácnosti porostou maximálně o jednotky procent, bude patrně mdlého rozumu. Další možností je, že bude členem nebo fanatickým podporovatelem vládní koalice.

Ondřej Knotek europoslanec (ANO, Renew Europe) | Foto: Archiv Ondřeje Knotka

Takové tvrzení neobstojí ani poté, co Energetický regulační úřad kosmeticky obrousil své rozhodnutí a regulovanou část ceny elektřiny pro domácnosti zvedl průměrně „jen“ o 66 procent. Dříve to mělo být dokonce až 71 procent. Očekával bych, že to bude definitivní konec pohádky o minimálním zdražení. Ale nejen k mému překvapení vládní opíjení rohlíkem pokračuje.

Někdo může namítat, že se enormní nárůst týká pouze regulované složky. Jenže i tak účty za elektřinu nabobtnají většině lidem o více než 10 procent. U řady domácnostní to mohou být i desítky procent, a to v závislosti individuální fixaci z minulých let. A v průšvihu bude i řada firem.

V době, kdy jsme se ještě zdaleka nedostali z inflačních kleští a kdy máme jedny z nejdražších energií v Evropě se vláda rozhodla na firmy a domácnosti přehodit břemeno ve výši 64 miliard korun za poplatky za obnovitelné zdroje (POZE). Všichni dobře ví, kvůli čemu za obnovitelné zdroje musíme platit. Je to ten obří podraz z let 2006 až 2010 a do nebe volající solární tunel, který nás všechny vyjde na 600 miliard korun. Místo toho, aby vzala vláda tuhle loupež za bílého dne na sebe, rozhodla se vyždímat špínu na obyvatele a firmy. A to v době, kdy se i kvůli liknavosti pětikoalice rozhodně nenacházejí v dobré kondici.

Celá vláda donekonečna opakuje, že je to nutné kvůli snížení deficitu rozpočtu. Je ale zajímavé, že mnoho států EU to dokáže vyřešit jinak. Okolní země se snaží od těchto poplatků domácnosti a firmy ochránit a například je hradí z příjmů z emisních povolenek. To výrazně pomáhá i firmám, které se na rozdíl od těch českých nemusejí tolik obávat o ztrátu konkurenceschopnosti.

Peníze lze zkrátka hledat jinde. Tam, kde to bude co nejméně bolet. Vláda se megalomansky rozkročila v resortu obrany, a to o desítky miliard korun. Přitom je zcela evidentní, že je nestihne transparentně a efektivně utratit. Dále se právě v těchto týdnech a měsících zřetelně ukazuje, jak nesmyslné a krátkozraké bylo zrušení EET. V honbě za politickými body přišla vládní koalice o nástroj, který by rozpočtu výrazně pomohl. A nejsou to jen slova opozice, ale i celé řady nezávislých ekonomů. A samozřejmě se musíme zaměřit na efektivní čerpání dotací, nacházet úspory na provozu státu či pokračovat v reformě státní správy.

Ondřej Knotek

europoslanec (ANO, Renew Europe)

Zdroj: Renew Europe Group