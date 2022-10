Žáci prvních až třetích tříd se díky Zebří hlídce zábavnou formou seznámili s pravidly bezpečného přecházení přechodu pro chodce. Téměř tisíc pět set žáků se v průběhu září dozvědělo, že zebra za ně všechno nevyřeší!

Zebří hlídka navštívila základní školu v Pardubicích. | Foto: Foxconn Česká republika

Zebra za vás všechno nevyřeší

Naučné divadelní představení sehrála Zebří hlídka během šesti dní pro téměř tisíc pět set malých diváků na základních školách. Nadšení herci trpělivě sehráli připravené dopravní scénky ve dvaceti sedmi představeních, do kterých děti aktivně zapojovali. Společně vždy našli správný způsob přecházení a odhalili, jakou chybu na přechodu udělala Katka s Ondrou ze Zebří hlídky. Probíhaly praktické ukázky na přivezeném přechodu pro chodce, kterému děti ihned začaly správně říkat zebra, nechyběly ani simulace srážky s „autem“ a komunikace s řidičem. Hlavním tématem ukázek byla ale nepozornost při přecházení se sluchátky na uších, koukání do mobilu, důraz se kladl na správné rozhlédnutí a nechyběla klasika v podobě přecházení pouze na zelenou! Jelikož se jednalo o dětské diváky, museli se herci ze Zebří hlídky vypořádat i s nelehkými dotazy, které nadšené děti pokládaly. „Nechat pokládat dotazy diváky a k tomu dětské, je vždycky dost riskantní. Hned na prvním představení se holčička z první třídy ptala, proč naše zebra nemá hlavu. To by lehce vykolejilo kdejakého profesionála,“ uvedl s úsměvem Ondra ze Zebří hlídky. Skupiny po dvou až třech třídách se během dne střídaly „jak na pásu“ a na konci třicetiminutového představení vždy všechny děti vzorně ukázaly, jak se přechází přechod pro chodce. Za odměnu obdržely praktický dáreček od společnosti Foxconn.

Kampaň „Pozor, zebra!“ již podruhé

Zebří hlídka navázala na úspěšnou kampaň Pozor, zebra! z roku 2021, kdy se zaměřila na řidiče a bezpečnou jízdu v blízkosti přechodů pro chodce. „Letošní kampaň proběhla v září a cílila na žáky prvního stupně v době, kdy si museli rychle přivyknout na školní režim a zejména u škol násobně vzrostla frekvence přecházení vozovky,“ uvedl Pavel Kožený, manažer PR a komunikace společnosti Foxconn Česká republika.

Společnost Foxconn Česká republika je společensky zodpovědnou firmou a snaží se pomáhat a zlepšovat život všech zaměstnanců, partnerů, sousedů i široké veřejnosti. Aktivně podporuje rozvoj regionu v oblasti školství, sociální a zdravotní péče, pomáhá také znevýhodněným jednotlivcům a skupinám.