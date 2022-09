Celý minulý týden jsem navštěvoval vybrané obce volebního obvodu v rámci akce, kterou jsme nazvali Týden zdraví s Čestmírem Neoralem. Setkali jsme se s obyvateli Bystrovan, Dolan, Hluboček, Velkého Týnce, Věrovan, Grygova a Velké Bystřice. Nevynechali jsme samozřejmě Olomouc.

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. kandidát do Senátu | Foto: Lukáš Navara

Jsem lékař, a tak během každého setkání s obyvateli si se mnou zájemci mohli nejen popovídat o předcházení závažných onemocnění a jejich příznacích, ale nabídli jsme na místě vždy i měření tlaku, hladiny cukru nebo kyslíku v krvi. Byla to vítaná služba pro ty, kteří na své zdraví v dnešní uspěchané době nemají čas.

Příležitostné debaty u našeho stánku, to byla jedinečná příležitost vyslechnout si vaše názory na práci politiků pro občany, na problémy, které vás v obcích tíží. Nejsem překvapen, že to byl mezi jinými stesk nad nedostatkem praktických lékařů, stomatologů nebo pediatrů. Obecně bohužel platí, že v obcích okolo Olomouce, a nejen tam, je horší dostupnost lékařské péče. Je to jedno z hlavních témat, se kterým kandiduji do senátu a chci nabídnout své profesní znalosti a životní zkušenosti při jeho řešení.

Dalším často zmiňovaným problémem byla dopravní dostupnost, která je denní zkušeností mnoha z vás. I tady je role senátora za volební obvod Olomouc a okolí stěžejní. Motoristé, Olomoučané i dojíždějící, netrpělivě čekají například na citelně chybějící tzv. východní tangentu. Dohled na její rychlé a nekomplikované dokončení patří i mezi mé priority.

Nejen problémy je člověk živ, a tak jsem velmi rád s vámi sdílel a ocenil i to, co se vám v obci, práci i osobním životě povedlo, z čeho máte i přes nelehkou dobu radost. Potkal jsem řadu z vás, které stejně jako mně pojí láska k horám nebo vodě. S mnohými hrdými prarodiči jsem se shodl na tom, že práce pro budoucnost našich vnuků je naším samozřejmým úkolem.

