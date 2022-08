Výstavba rezidenčního souboru ve starých Ďáblicích, sestávajícího z bytových i rodinných domů, pokračuje dle plánu. V příjemné vzdálenosti od centra metropole tak nyní můžete pořídit rodinný dům o dispozici 4+kk i byty s kompaktní a oblíbenou dispozicí 1+kk a 2+kk. V nabídce jsou přitom jak dokončené nemovitosti z 1. fáze výstavby, na které se můžete přijít podívat, tak rozestavěné rodinné domy a byty ze 2. etapy.

Foto: evergreen-praha.cz

Zdravé bydlení ve čtvrti inspirované historií

Projekt vznikající pod hlavičkou developerské společnosti Doma je Doma je dalším z řady úspěšných proměn bývalých brownfieldů v místa, kam se postupně navrací život. A to nejen v podobě spokojených obyvatel, ale také fauny a flory. Evergreen Ďáblice se totiž, jak už název napovídá, inspiruje tradicí zahradních měst a čtvrtí ze třicátých let minulého století a volně na ni navazuje. To znamená, že ulice mezi jednotlivými řadami domů jsou doslova protkané stromy a zelení. Mezi domky vznikly i zelené průchody, které jsou určeny výhradně pro pěší provoz a kolem kterých se rozprostírají přírodní mikroparky ideální pro pikniky, grilování či dětské hry.

Nové byty v Ďáblicích v oblíbené dispozici 2+kk nabízejí podlahovou plochu okolo 50 čtverečních metrů, ve vyšších patrech s balkony, v přízemí pak s předzahrádkami. Nově je nabídka nemovitostí doplněna o velmi žádané byty 1+kk s celkovou plochou 26 m2 respektive 31 m2, které jsou vhodné nejen pro startovací bydlení. Vaši pozornost může upoutat výjimečný byt ve 4. nadzemním podlaží, který disponuje 55metrovou střešní terasou s nádherným výhledem na staré Ďáblice. Byt může být vhodný například pro jednotlivce či páry, kteří plánují založit rodinu. Nabídku bytů uzavírá dvojice volných bytů v přízemí s předzahrádkami jako stvořenými pro klidné posezení s rodinou a přáteli či hru dětí při zachování dostatku soukromí.

Pokud hledáte rodinné bydlení, pak se podívejte na nabídku třípodlažních rodinných domů typu FAM s dispozicí 4+kk s garáží pro 2 auta a zahradou.

Zdroj: evergreen-praha.cz

Příroda na dosah, centrum hlavního města taktéž

Staré Ďáblice představují ideální lokalitu pro ty, kteří chtějí zůstat v bezprostředním dosahu centra metropole, ale zároveň mít přírodu doslova za domem. Jen pár kroků od Evergreenu začíná rozlehlý Ďáblický háj s oblíbenou hvězdárnou, za pár minut můžete být v Drahanské rokli, Lesoparku Letňany nebo třeba autem pod bájným Řípem. Nemovitosti v Ďáblicích ze 2. etapy projektu však z nabídky mizí raketovým tempem, takže pokud chcete tuto krásnou zahradní čtvrť nazývat již brzy svým domovem, určitě neotálejte.

Zdroj: evergreen-praha.cz