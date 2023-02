Vstup země do eurozóny a schengenského prostoru potěšil nejen turisty, ale také investory. Včetně těch, kteří chtějí investovat do nemovitostí v Chorvatsku.

Připomeňme si, že Chorvatsko je již od roku 2009 členem Severoatlantické aliance a od roku 2013 členem Evropské unie. Své další integrační snahy úspěšně dovršilo 1. ledna letošního roku.

Historický okamžik pro Chorvatsko

Na Nový rok vstoupila země do eurozóny a stala se jejím dvacátým řádným členem. Tentýž den rozšířilo Chorvatsko i schengenský prostor, čímž se země definitivně zařadila do jádra Evropské unie. Jde o historický moment, který má hned několik okamžitých efektů, a to i pro Čechy. V Chorvatsku od 1. ledna platí společná evropská měna euro. To znamená, že můžeme zapomenout na starosti spojené se záměnou na kuny a nemusíme srovnávat nabízené kurzy pro tuto v poslední době už téměř exotickou měnu. Nejdůležitější ale je, že díky schengenskému prostoru odpadnou kontroly na slovinsko-chorvatské a maďarsko-chorvatské hranici. To ještě více posílí už i tak rozvinutý cestovní ruch v zemi.

Pozitivní impuls pro cestovní ruch

Jak známo, Chorvatsko dlouhodobě těží z turismu. Před pandemií, v roce 2019, tvořily příjmy z cestovního ruchu až 20 %, tedy celou jednu pětinu chorvatského HDP. Pochopitelně, dva roky poznačené koronavirem toto číslo dočasně snížily. Uplynulý rok 2022 však signalizuje, že chorvatský cestovní ruch se vrací na své pozice. A může je dokonce překonat. Chorvaté z turismu nejen žijí, ale do cestovního ruchu i výrazně investují. Je to znát nejen na samotných turistických centrech, ale i infrastruktuře. O nemovitosti v Chorvatsku mají stále větší zájem Němci, Rakušané, ale už i kupující ze střední Evropy včetně Čechů a Slováků. Těm všem se nyní otevírají zcela nové možnosti.

Ideální čas pro druhou nemovitost

Pokud i vy uvažujete o koupi své druhé nemovitosti, rok 2023 je pro to v Chorvatsku přímo ideální. Zavedení eura a vstup do schengenského prostoru odstranil i poslední bariéry a investorům vše výrazně usnadnil. Nejenže můžete ušetřit, ale díky očekávanému nárůstu počtu turistů můžete výrazně profitovat z pronájmu zakoupené nemovitosti. Příkladem takové výhodné investice je exkluzivní resort ZELENA PUNTA na malebném ostrově Ugljan, jen půlhodinku od Zadaru.

Komfortní apartmány v prodeji

Exclusive green resort ZELENA PUNTA je rekreační resort, který se nachází u malebné rybářské obce Kukljica. Nabízí dvoupokojové, třípokojové i čtyřpokojové apartmány v pěti apartmánových domech. Součástí areálu je nejen stejnojmenná pláž či stylový plážový bar, ale v blízké budoucnosti i spousta zbrusu nových sportovišť a unikátní beach club. Resort ZELENA PUNTA patří pod licenci společnosti PREMIUM STAR HOTELS, která sdružuje několik špičkových hotelů a resortů na Slovensku i v Chorvatsku. Apartmány jsou již v prodeji a těší se velkému zájmu. Rezervujte si ten svůj co nejdříve, aby vás nikdo nepředběhl. Využívat jej můžete už letos. Vítejte v Chorvatsku, dobrodošli u Hrvatsku!

