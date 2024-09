Už máte železnici v kapse? Všechny odjezdy vlaků, jejich trasy, jízdenky, výhody a bonusy i aktuální informace na jediném místě ve vašem chytrém telefonu? Pokud ne, pak neváhejte a stáhněte si aplikaci Můj vlak. Nezbytného pomocníka pro pravidelné i náhodné cestovatele vlakem.

Foto: České dráhy, a.s.

Aplikace Můj vlak dokáže najít vlak, koupit jízdenku, poradit se službami ve vlacích a stanicích, přinést aktuální informace o nástupišti a průběhu jízdy vlaku. Jsou v ní uložené všechny jízdenky, a stačí tak průvodčímu ukázat QR kód na displeji. Už nepotřebujete žádné tištěné jízdenky ani plastové karty. V aplikaci můžete nahrát i virtuální In Kartu. A pokud se náhodou váš mobil vybije, v drtivé většině vlaků Českých drah najdete elektrické zásuvky nebo USB porty, a aplikace vám tak bude fungovat po celou cestu. A nejen aplikace Můj vlak, ale také všechny ostatní služby v mobilu, které chcete na cestě používat.

Zadarmo a bez reklam

Aplikaci Můj vlak stáhnete a používáte zadarmo a bez reklam. A dokonce vás odměňuje za nákupy jízdenek v on-line prostředí. Přes apku se dostanete k řadě dalších slev a výhod. Její další výhodou je minimální spotřeba mobilních internetových dat. Ovšem v několika tisících vlaků od Pendolin po regionální motoráky je dnes k dispozici palubní Wi-Fi síť, takže můžete nejen drážní aplikaci využívat bez spotřeby a placení dat. To je další bonus a ve finále sleva při cestování vlakem.

Zdroj: České dráhy, a.s.

Základní funkce aplikace ale fungují i v režimu offline. Potřebujete si vyhledat spojení z nejbližší zastávky i v terénu, kde není signál? Nevadí. Apka to dokáže. Jen jízdenku na cestu musíte koupit, až se zase připojíte k mobilnímu signálu.

Další velkou výhodou aplikace je otevřenost. Nikdo vás nenutí k registraci. Pro její využívání není nutné vytvářet účet, pokud nechcete uvádět své osobní údaje. A nabízí i další výhody. Snadné a bezplatné storno vnitrostátních jízdenek do 15 minut před odjezdem vlaku nebo možnost automatizovaného odškodnění u příslušných dokladů v případě zdržení vlaku nad 60 minut.

Nejlepší ve svém oboru

Myslíte, že je to jsou to marketingové řeči? Tak to vyzkoušejte sami. Stejně jako 1,3 milionu dalších uživatelů, kteří si už aplikaci stáhli. A jak ji hodnotí v „obchodech“ aplikací? Můj vlak má v App Store známku 4,7 a v Google Play je to 4,5. Nejvyšší ve svém oboru. Její uživatelé o aplikaci třeba napsali: „Skvělá aplikace se všemi informacemi, které k cestování potřebujete. Možnost nákupu jízdenek – už nikdy nemusím stát ve frontě na pokladně!“ nebo „Pro nákup jízdenek rozhodně doporučuji. Aplikace vás jednoduše provede nákupem krok za krokem. Také ukazuje vlakové odjezdy i příjezdy.“

Aplikace Můj vlak získala i řadu ocenění od odborníků. Tou poslední je první místo v ceně Transport ticketing Gala Dinner & Awards 2023.