Dny otevřených dveří realizují vybrané zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice na míru dle vlastních možností. Letos se budou Dny českého zemědělství konat v pátek 21. června 2024 a v sobotu 22. června 2024, ale zemědělské podniky se veřejnosti otevírají v průběhu celého roku. Na všechny Dny otevřených dveří jste srdečně zváni!

Foto: Zemědělský svaz České republiky

Jde o jedinečnou možnost podívat se do reálného provozu (s výjimkou provozů, kde to nedovolují hygienická pravidla), k hospodářským zvířatům, prohlédnout si zemědělskou techniku a dozvědět se mnoho zajímavostí a poznat dnešní zemědělství. Odborní pracovníci zodpoví vaše dotazy týkající se rostlinné i živočišné výroby, péče o zvířata, o půdu i o zemědělské technice a moderních technologiích.

Na co se můžete těšit?

- komentované prohlídky areálu

- prohlídky stájí

- ukázky moderní zemědělské techniky

- naučně zábavný informativní program pod hlavičkou projektu Zemědělství žije!

- poznávací soutěže

- naučná zemědělská stezka

- dárečky a informativní brožury o zemědělství

- další program závisí na vlastních možnostech konkrétního podniku

Nenechte si ujít tyto velmi zajímavé a oblíbené akce, kde můžete zažít i mnoho zábavy a nevšedních zážitků a dozvědět se informace o zemědělství, které jinde neuvidíte a neuslyšíte.

Z chystaných akcí pro Vás vybíráme pozvánky do následujících podniků:

Den otevřených dveří uskuteční 14. června 2024 i akciová společnost ZOPOS a.s. (Královéhradecký kraj), která letos oslaví 30 společných let na poli i ve stáji! Na mléčné farmě Svídnice je připraven bohatý program po celý den.

Na zážitkový den otevřených dveří Vás srdečně zve Zemědělské družstvo Dolní Újezd dne 21. června 2024. Jde o podnik realizující podmínky trvale udržitelné výroby potravin a šetrného přístupu k přírodě. Pro návštěvníky se otevře provoz mechanizace Dolní Újezd, kde bude připravena výstava strojů a technologií a drobného zvířectva. Provoz živočišné výroby Vidlatá Seč otevře stáje, kde se chová skot, připravena tu bude prezentace dojírny a dále bude k vidění ukázka chovu včel a produktů. Nahlédnout bude možné i do bioplynové stanice. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni, občerstvení je pro ně zajištěno!

Zajímavý dětský den chystá na 21. června 2024 podnik AGRI - M, spol. s r.o. v Mistřicích (okres Uherské Hradiště). Vejce od jejich nosnic dodávají do okolních mateřských a základních škol, a tak právě pro tyto děti přichystali pěkné vyžití. Dovnitř do provozu sice návštěvníky z hygienických důvodů nevpustí, bude ale možné alespoň nahlédnout do volného i klecového chovu nosnic i do výkrmu brojlerů přes otevřené zadní dveře. Navíc bude připravené promítací plátno, na kterém bude vidět provoz uvnitř haly.

Pro více informací nahlédněte do přehledu podniků na webu zemedelstvizije.cz (aktivity/dny-otevrenych-dveri/), ať víte, kam se ve Vašem okolí a v jakém termínu vypravit.