Už ve středu 22. května se uskuteční v Praze před Úřadem vlády od 14 hodin protestní akce zemědělců. Cílem této akce je upozornit na nutnost zlepšení podmínek pro české zemědělce. Zároveň se uskuteční od 11 do 18 hodin zemědělský happening pro veřejnost na Letenské pláni.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR | Foto: archiv ZS ČR

„Protest je reakcí na současnou vládní politiku, která podle zemědělců nedostatečně reflektuje potřeby a výzvy, jimž české zemědělství čelí,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Právě vedení Zemědělského svazu ČR a Agrární komory a dalších nevládních organizací zastupujících české zemědělce se rozhodla přistoupit k této akci před Úřad vlády na nábřeží Edvarda Beneše na Malé Straně. Očekává se, že přijedou stovky kusů zemědělské techniky a tisíce zemědělců.

Zemědělci se domáhají lepších podmínek, které by jim umožnily udržitelně produkovat kvalitní potraviny bez nutnosti nadměrného využívání importu, který negativně ovlivňuje jak ekonomiku, tak ekologii.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČRZdroj: archiv ZS ČR

Mezi hlavní požadavky zemědělců patří spravedlivější rozdělení dotací, zlepšení legislativního rámce pro všechny zemědělské podniky bez ohledu na velikost. Zároveň také změny v daňové politice, které by nezatěžovaly zemědělce nadměrnými náklady. Zemědělci rovněž požadují větší podporu v oblasti zavádění ekologicky šetrných technologií a praxí. Aktuální informace ohledně protestů jsou na webu https://www.vladni-agrohazard.cz.

„Omlouváme se všem Pražanům, že jim dopravu po Praze významně ztíží zemědělská technika, která se do Prahy ve středu 22. května sjede. Prosíme Pražany o pochopení a vyzýváme je, aby se autem, pokud jim to jenom trochu jejich pracovní povinnosti dovolí, do Prahy raději nevydávali. Naším cílem není Prahu blokovat, ale přesvědčit českou vládu, aby problémy v zemědělství začala brát vážně a přišla s řešením. Proto nevidíme jinou možnost, než se vypravit za těmi, kdo za zhoršením zemědělského podnikání stojí: za politiky na Úřad vlády s heslem: Už toho máme dost. Zachraňme české zemědělství!“ říká Martin Pýcha.

Zemědělská technika přijede do Prahy ve středu 22. května.Zdroj: archiv Deníku

Zemědělská technika přijede do Prahy ve středu 22. května.Zdroj: archiv Deníku

Organizátoři protestu zároveň zvou Pražany k návštěvě Letenské pláně, a to od 11 do 18 hodin. „Chystáme happening a zveme všechny, aby přišli vyjádřit podporu českému zemědělství. Vezměte děti a přijďte se podívat na zemědělské stroje. Přijďte ochutnat lokální produkty nebo si vyzkoušet své znalosti o venkově. Víte, co práce v zemědělství obnáší? Stále panuje spousta předsudků o tom, že jde hlavně o práci s vidlemi. Zemědělství je moderní obor stejně jako každý jiný – i do něj pronikají nejmodernější technické vymoženosti. Práce v zemědělství, to je práce s živými zvířaty a s kvetoucími plodinami. Je nejenom zajímavá, ale taky smysluplná. Přijďte mezi nás!“ zve veřejnost k návštěvě Letenské pláně Martin Pýcha.