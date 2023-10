Nenechte si ujít velkou finanční kompenzaci po bouračce či zranění v práci. Vindicia vám pomůže.

Odškodnění může být velmi vysoké, ale často k němu musí dopomoci odborníci | Foto: Pixabay

Když se někdo zraní při dopravní nehodě či v práci, má nárok na odškodnění. Někdy ale není tak snadné ho získat a lidé potřebují pomoc. Společnost Vindicia, která se na kompenzace specializuje, ukazuje dva případy svých klientů.

Kterak motorkář k milionu přišel

Milovníka motorek srazila dodávka. Muž se vážně zranil a následovala dlouhá a komplikovaná léčba. Kvůli následkům úrazu bohužel nemohl vykonávat zaměstnání, o které přišel. Zranění mu mělo vykompenzovat adekvátní odškodnění, kvůli kterému se spojil s Vindicia. Nastal ovšem boj s pojišťovnou, která muži uznala jen nízkou kompenzaci. Experti Vindicia požadovali výrazně více. Motorkář nakonec získal 700 tisíc jen na ztížení společenského uplatnění, celkem si odnesl 985 tisíc korun. Případ má navíc milou pointu: muž byl natolik spokojen se službami Vindicia, že udělal potřebné kroky a sám začal pro firmu pracovat. Řeší případy a pomáhá lidem, kteří jsou ve stejných problémech, jako kdysi on sám.

Firma ji podtrhla, žena přesto odešla s více než milionovým odškodněním

Pracovnice obchodu odcházela ze zaměstnání, zakopla o zábranu a zlomila si nohu. Samoobsluha ale odmítla uznat její úraz jako pracovní – dokonce ji nutila zpětně podepsat smlouvu, která uváděla o 30 minut kratší pracovní dobu. Tím by úraz spadal do volného času. Zaměstnankyně se naštěstí nenechala zmanipulovat a místo toho kontaktovala Vindicia. Ta nárokovala bolestné, ztrátu výdělku, ošetřovné a ztížení společenského uplatnění. Začala bitva o odškodnění, přičemž zaměstnavatel rozhodně nehrál fér, dokonce zfalšoval docházku pracovnice a lhal o tom, že byl personál pro podobné situace proškolen. Kdyby se žena rozhodla případ neřešit nebo se o odškodnění pokoušela sama, nezískala by nic či jen zlomek částky. Díky Vindicia dostala kompenzaci 1,7 milionu korun. Vše šlo z pojistky zaměstnavatele.

Obraťte se na experty, sami vysoké odškodnění nevymůžete

Vindicia dokáže získat odškodnění za dopravní nehody, pracovní úrazy, úrazy ve školách, za následky lékařského pochybení i ze soukromých pojistek. Jestli stále váháte, nebojte se na firmu obrátit. Poradí vám, na co máte v dané situaci nárok a jak byste měli postupovat. Spoustu rad a doporučení najdete na našem webu www.odskodnime.cz! U nás navíc platí, že pokud nevymůžeme odškodnění, nic neplatíte. Nemusíte se bát žádných vstupních nákladů.