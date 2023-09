Kristýna Prokešová může být inspirací pro nejednu ženu, protože se vypracovala na pozici vedoucí střediska velké české firmy, a nejen že je zde jednou z mála žen, ale ještě vede téměř stočlenný kolektiv. „Hlavní je dobrá parta a tu tady máme. I nováčci mezi nás dobře zapadnou, umíme si pomáhat, což je dnes už vzácné,“ říká.

Paní Prokešová má na starosti bezmála stovku zaměstnanců u české firmy AVE, tedy v oboru nakládání s odpady. Nyní hledá nové kolegy či kolegyně. | Foto: AVE

Paní Prokešová ovšem nestojí v čele nějaké administrativní společnosti, kde se to hemží bílými límečky, ona má na starosti bezmála stovku zaměstnanců u české firmy AVE, tedy v oboru nakládání s odpady. Takže koordinuje svoz odpadu popelářskými a kontejnerovými vozy ve středisku v Libušíně.

Co obnáší pozice vedoucí v takovém ryze mužském prostředí?

Mám na starosti nejen chod střediska, tedy aby byly všechny naše popelářské vozy vždy včas tam, kde mají být, ale také zajišťujeme svoz velkoobjemového odpadu od firem a větších zákazníků, máme vlastní dílnu. Dále k mým povinnostem patří hlídání fakturací, docházky, ale i servisu početné flotily našich nákladních vozů, objednávám palivo, Ad Blue a tak dále. Není toho málo, ale práce mě tu velmi baví, už jen proto, že se mohu spolehnout na sehraný tým.

Nevadí vám, že jste v prostředí mezi chlapy, kteří nejspíš pro nějaké to peprné slovo nejdou daleko?

Mužské prostředí mi nevadí, a my jsme tady v Libušíně navíc sehraná parta. Naprostá většina kolegů jsou velmi slušní a pracovití, rádi pomohou. Dobře se známe, většina je tady z okolí, z Kladenska. Lidé si u nás své práce váží, protože mají slušnou výplatu a vždy jim přijde včas, jezdí s neustále obnovovanou technikou, mnohým dělá radost, že je za nimi vidět kousek práce. A já si zase vážím, že je na ně spoleh.

Práci v mužském kolektivu si pochvaluje. „Ale i my jako firma máme řidičům co nabídnout, vedle slušných podmínek i moderní vozy Mercedes, Scania či Renault.“Zdroj: AVE

Jak jste se vlastně k takové pro ženu neobvyklé práci dostala?

Na pobočce v Libušíně pracuji už 10 let. Začínala jsem zde jako dispečerka. Pak se uvolnilo místo vedoucí a dostala jsem nabídku od šéfa, zda by mě tato pozice nezaujala. Neměla jsem přehled, co to vše obnáší a trochu jsem měla obavy, ale jak tady všichni táhneme za jeden provaz, rychle jsem se zaučila a jsem tady velmi ráda. Myslím, že i kolegové si nemají nač stěžovat (úsměv).

Neříkejte, že vás přece jen něco netrápí…

Z hlediska chodu pobočky určitě ne, spíše potřebujeme víc dalších kolegů, takže sháníme řidiče, závozníky a další profese. Ale i to se postupně daří řešit, nedávno k nám například nastoupil pan řidič, který dříve jezdil s autobusy. Velmi seriózní pán, kterého už nebavilo vstávat brzy ráno a neustále řešit potíže s cestujícími. U nás dostal moderní auto, které udržuje v příkladné čistotě, výborně si rozumí se závozníky. Takže hledáme další kolegy, klidně i nováčky, které zaučíme.

A pro ženy zde místo za volantem není?

To samozřejmě také, je nás tu celkem devět žen, hlavně v oblasti administrativy. Ovšem s rozvojem našich služeb je velká poptávka právě po řidičích, kteří často ani nevědí, že v oblasti odpadového hospodářství mají velkou perspektivu. Jejich profesi lze dobře skloubit s rodinným životem i volným časem, mají volné víkendy, mohou si přivydělat, navíc pro mnohé je důležité, že se nestřídají na různých vozech, každý má u nás svůj automobil, za který zodpovídá. Většinou jsou to moderní Mercedesy, Scanie či Renaulty, s klimatizací a moderní bezpečnostní výbavou. Vítáme všechny zájemce o řízení, zkušené i novopečené, a pochopitelně klidně i ženy, ostatně na některých dalších pobočkách firmy AVE ženy řídí velké třínápravové náklaďáky a tato práce je pro ně splněný sen.