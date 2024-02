Žena za volantem – strašák silnic nebo negativní stereotypní předsudek? Jsou to totiž ve většině případů právě ženy, jež jsou terčem jízlivých poznámek pánů řidičů. Někteří jsou schopni tvrdit, že za volant dokonce nepatří a nemají na silnici co dělat. Statistiky ale mluví jasně – něžné pohlaví každý rok zaviní méně dopravních nehod a jejich styl jízdy je vnímán jako ten bezpečnější. Jaké jsou nejčastější rozdíly mezi ženami a muži v autě?

Foto: Arval

Riskování patří mužům

Jedním z největších rozdílů je vnímání rizik na silnici, tedy v první řadě překračování rychlosti. Dle statistik Centra dopravního výzkumu bylo v roce 2023 v Česku evidováno 94 945 dopravních nehod. Z nich zavinily ženy 11,4 %. Souvisí to bezpochyby i s tím, že si muži vztah k motorismu vytvářejí už od dětství, proto se v autě nebojí a chtějí se více „odvázat“. I přesto, že se na silnici lépe orientují a umí řešit krizové situace, často je jejich touha vede k agresivní a rychlé jízdě, která ne vždy končí dobře.

Nejsou body jako body

To, že ženy řídí bezpečněji potvrzuje i bodové hodnocení. V roce 2022 si trestné body připsalo celkem 456 710 řidičů a řidiček, což je celkem 6,3 % ze všech registrovaných, to znamená každý cca 15. řidič je bodovaný. A zatímco muži tvoří 80,35 %, ženy pouhých 19,65 %.

Ženy jsou opatrnější, ale více zmatkují

Dámy jsou od přírody rozvážnější a opatrnější. A jinak tomu není ani za volantem. Jejich jízda je ohleduplnější a pomalejší, bohužel ale nemají takový odhad na vozovce jako muži a méně se během řízení dokáží soustředit. V případě, že se přihodí problém technického rázu, ne každá žena si s ním dokáže poradit. „V autoškole vás často nenaučí, jak vyměnit kolo nebo nastartovat přes kabely, když se vám vybije baterie. Takže není divu, že v takových situacích ženy spoléhají na pomoc druhých. Jednou z možností pro ně může být vůz na operativní leasing, kdy všechny vzniklé problémy vyřeší druhá strana a řidička tak nemusí na místě zmatkovat. V podstatě se stará pouze o tankování,“ říká Monika Zídková ze společnosti Arval.

Strach z řízení

Něžné pohlaví sice zaviní méně dopravních nehod, průzkumy dopravního chování ale potvrdily, že má spoustu žen z řízení strach. Necelá třetina bez řidičského průkazu uvedla, že do auta nesedne právě kvůli strachu. Přitom skloubit mateřský a pracovní život je náročné a jeho usnadnění pomocí automobilu se přímo nabízí. I přesto dají raději přednost veřejné dopravě nebo chůzi.

Je jejich strach oprávněný?

Možná si říkáte, proč by měl mít člověk strach z řízení, když pojede opatrně a ostražitě. Jestli je ale něco nevyzpytatelné, tak je to právě doprava. Nikdy nevíte, co se může při cestě do práce nebo z práce přihodit a právě muži jsou na takové situace od přírody lépe připraveni. Kromě toho jim do karet hraje také konstrukce aut. Podle studie American Journal of Public Health jsou ženy v průměru o 14 centimetrů nižší a 16 kilogramů lehčí. Interiéry vozů bývají konstruovány tak, aby průměrné mužské tělo bylo o něco víc v bezpečí. Navíc je silnější, takže pomáhá zmírnění následků.

„Největší strach mám z nepředvídatelných situacích, kterých je na silnicích bohužel mnoho. A taky je mi nepříjemný pocit, že bych svou jízdou zdržovala nějakého uspěchaného, nervózního řidiče, který na mě začne troubit,“ přiznává čtyřiadvacetiletá řidička Johanka Vorková, která se majitelkou řidičského průkazu stala teprve nedávno.

„Sváteční“ řidiči

Pokud vlastníte „řidičák“, a i přesto se bojíte do auta sednout, neházejte flintu do žita. I takový strach se dá překonat! Požádejte někoho ze svých blízkých a vyrazte na odlehlou cestu, kde není velký provoz. Všechno si znovu postupně připomeňte, uvidíte, že to časem bude lepší a lepší. Vždyť žádný učený z nebe nespadl. A pokud se přeci jenom budete cítit lépe pod dohledem odborníka, zkuste si zaplatit pár kondičních jízd v autoškole.

Zdroje: Ministerstvo dopravy, BESIP, Arval, ČSÚ