Již pár let žije na Ostravici….Profesionálka, pro kterou je kosmetika celoživotní vášní. Martina Mertová si otevřela v Ostravickém Dvorku kosmetický salón. Vyzpovídali jsme ji, co všechno můžeme v jejím salónu KOSMETIKA OSTRAVICE získat a zažít.

Foto: zadavatel inzerce

Jaké služby či procedury si mohou u vás ženy a muži objednat?

Jsem moc ráda, že se ptáte i na muže (úsměv). Ano, kosmetická péče je určena nejen ženám, také mužům, což v naší zemi ještě stále není tak úplně běžné. Ale zpět k otázce. Poskytujeme celé spektrum klasických kosmetických služeb: od čištění pleti manuálního či ultrazvukového, aplikace omlazujících sér a masek, několik typů masáží obličeje šíje a dekoltu, barvení řas a obočí, depilace teplými vosky, chemický peeling až po intenzivní omlazující kůry.

Každé ošetření v salónu, ale začíná podrobnou diagnostikou pleti, od které se pak výběr procedury odvíjí.

Nabízíme také ajurvédská kosmetická ošetření pro klientky, které ocení více celostní přístup.

Jak dlouho takové procedury trvají?

Většina procedur trvá šedesát minut. Máme ovšem i procedury devadesáti minutové a dvouhodinové. Ty nejdelší zahrnují i péči o celé tělo.

Jaké přípravky používáte?

Pochopitelně kvalitní a troufám si říct špičkové! Každá žena i muž očekávají, že po ošetření bude výsledek viditelný. A k tomu potřebujeme kvalitní a výkonnou kosmetiku. Kosmetologie se podobně jako celá řada jiných oborů velmi progresivně vyvíjí. Uplatňují se zde vědecké poznatky i moderní technologie. Dobrá značka musí zahrnovat vše. Účinnost, bezpečnost, výkon a dokonalé technologické zpracování.

Pro naše klienty máme připravené dvě značky a dva kosmetické přístupy, které tyto kritéria splňují.

Pro „klasická“ ošetření značku Anubis Barcelona. Je již po 30 let vyvíjena ve Španělsku, pyšní se několika světovými patenty a přináší velmi progresivní a moderní přístup. Druhý směr je určen klientkám a klientům, kteří upřednostňují absolutně bio-eko kosmetiku. Pro ty je připravena přírodní kosmetika Lakshmi. Tato značka se vyrábí v Itálii a je postavena na principech ajurvedské medicíny. Ta zahrnuje celostní pohled na člověka a podle toho jsou nastaveny i jednotlivé procedury.

Chtěl bych se zastavit u těch technologií. Jako muž si představuji novou technologii jako super rychlý procesor v počítači, ale co si mám pod takovým pojmem představit v kosmetologii?

Je to dost podobné. Potřebujeme do pleti v krátkém čase dostat dostatečné množství živin, hydratace, kolagenu a celé řady jiných látek, které se podílí na obnově naší kůže. Mnohé z těchto účinných molekul jsou příliš velké a do naší kůže by nepronikly. A zde přichází na řadu ony technologie. Molekuly se různě štěpí, mikronizují, vkládají do kapslí, aby se uvolňovaly postupně a dlouhodobě. Například moderní medicína je dnes schopná „vypěstovat“ z vašeho štěpu třeba novou kloubní chrupavku. A my už dnes máme k dispozici preparáty, které fungují podobně. Uvnitř kůže pomohou vypěstovat nové kožní buňky, vyplit propadlé vrásky. Zde dost často k zapracování využíváme i různé typy přístrojů, nebo mezoterapii.

Mezoterapie? co to znamená?

Mezoterapie , o té bychom mohli napsat samostatný článek. Ale zkráceně řečeno… Je to moderní a velmi účinná procedura k omlazení pleti. Pomocí Dermapenu, mikrojehličkového pera, zapracováváme do hlubokých vrstev kůže účinné látky jako kyselinu hyaluronovou, kolagen, peptidy aj. Do těchto vrstev už bychom se jen krémy, nebo séry nedostali. I kdyby byly sebevíc mikronizované. Dalším a mnohem větším benefitem této procedury, je spuštění přirozeného procesu rychlé obnovy kůže. Když se říznete, nebo si odřete koleno, do mozku okamžitě přichází informace zde jsem poškozená, zde se potřebuji hojit, a tělo začne obrovskou rychlostí vytvářet kolagen, hydroelastin, fibtoblasty… prostě vše co k hojení a tvorbě nové kůže potřebujeme. Tento naprosto přirozený mechanismus naší kůže vyvoláme tímto mikroskopickým porušením kůže.

Dochází tak nejen k dokonalé hydrataci, ale také k viditelnému vyhlazení vrásek a zpevnění pleti.

Pero má nastavitelnou hloubku vpichu, abychom se mohli bezpečně přizpůsobit typologii kůže i místu kde, se pohybujeme. Není to žádná chirurgie či botox, jen kůži připomeneme co sama dokáže. Více informací i fotek mohou klientky najít na mé webové stránce www.kosmetikaostravice.cz

Říkáte, že zasahujete hlouběji do pleti, to musí být nejspíš bolestivá záležitost?

Spousta žen si myslí, že ano, zvláště, když slyší “jehly”( úsměv). Ale tyto jehličky jsou mikroskopické, tenčí než lidský vlas, průnik do kůže je opravdu bezbolestný.

Musím se opravdu zeptat, protože si tu proceduru představuji jako úplný laik, že se vpichuje do kůže jehličkami….. to vůbec neteče krev?

Ne. To je na této technice také výjimečné. Žádné modřiny, ihned po ošetření se vracíte do normálního života. Né jako po chirurgickém liftingu, kde máte modřiny, otoky a stehy a minimálně 14 dní jste mimo hru. Kde vám nenávratně pozmění vši tvář…

Zmínila jste již několikrát Ajurvédu, co si mám pod tím slovem představit?

Ajurvéda je několik tisíc let stará nauka a o životě a zdraví člověka. Zahrnuje velmi celostní přístup a symbiózu s přírodou.

Tato ošetření, mimo běžnou kosmetiku, o které jsme již hovořili, obsahují další úkony navozující klid, pohodu, harmonii. Pouštíme se více do celého těla, kde ovlivňujeme reflexní zóny, lymfatický systém i nervová zakončení. A to masážemi nohou, rukou, hlavy, břicha podle toho, co pro danou typologii klienta je vhodné, nebo jaké ho trápí zdravotní problémy. Využíváme aromaterapii, léčivé síly krystalů i hudby.

Má další otázka se bude týkat celotělových procedur. Znamená to, že si u vás ženy mohou dopřát i masáž bolavých zad?

Ne tak docela. Nejedná se o klasické masáže. Celotělové procedury jsou zaměřeny taktéž kosmetickým směrem. Od celotělových peelingů, přes relaxační olejové masáže, masáže uvolňující lymfatický systém, zábaly, až po procedury zaměřené na odbourávání podkožního tuku, redukci celulitidy, nebo zpevnění ochablé pokožky. A věřte mi, že i záda si při těchto ošetření přijdou na své. Je to opravdu celotělový relax! Tyto luxusní rituály má na starosti má kolegyně Kamila a jsem velice ráda, že doplnila náš team.

Co byste novým klientům z okolí Ostravice doporučila?

Přijít, a doslova a do písmene vyzkoušet! na vlastní kůži! (smích) Žijeme ve velmi uspěchané době, na všechny z nás jsou kladeny velké nároky. Stres je všudypřítomný. Věřím, že každý si zaslouží chvíli klidu a relaxace.

Klademe si za cíl, vytvářet klidné a harmonické prostředí, kde si naše klientky a klienti nejen „zkrásní“, ale také odloží spěch a stres, přijdou na jiné myšlenky, odpočinou si. Teď mi jde na mysl, že na tomhle všem se podílíte také vy! Krásné a stylové prostředí Ostravického Dvorku je vaše práce.

Děkuji. Kdy vás tady klienti zastihnou nebo jak se můžou objednat?

Snažíme se být maximálně flexibilní, a co nejvíce se zákazníkům přizpůsobit. Máme otevřeno 7 dní v týdnu, ale je třeba si svůj termín domluvit telefonicky dopředu. Tel.: 724 978 474

Děkuji vám Martino, pro mě velmi poučný rozhovor v příjemném kosmetickém salónu s netradiční atmosférou KOSMETIKA OSTRAVICE.

Přeji mnoho spokojených klientů Marian Lojkásek