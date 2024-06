Jiří Štěpán ve středu, 12. června odpovídal v on-line rozhovoru Deníku na otázky čtenářů.

Foto: Jiří Štěpán, lídr koalice HLAS samospráv

DOTAZ: Můžu Vás někde v rámci kampaně potkat?

ODPOVĚĎ: Účastním se pravidelně různých sportovních a kulturních akcí jako občan. Letos se určitě chystám na Rock for People, Folk fest, Trhy na Kuksu, Jičín město pohádky. Z pohledu volební kampaně plánujeme několik on-line setkání, které budou zveřejněny na našem facebooku a webu. Budu objíždět naše města a obce v rámci kontaktní kampaně. Ozvěte se, potkat se můžeme kdekoli v našem kraji?

DOTAZ: V posledních volbách jste kandidovali i se Stranou Zelených. Nepohodli jste se?

ODPOVĚĎ: Hlas samospráv je úplně nová platforma založená na spojení zástupců samospráv. Se Zelenými jsme o jejich možném zapojení jednali. Jednání byla přátelská, ale i přes velké množství průsečíků v názorech jsme se nakonec nedohodli. Stranu Zelených v koalici tedy nemáme, ochranu přírody, podporu využívání zelené energie, úspory energií prosazujeme v našem programu a patří mezi naše priority.

DOTAZ: Poláci už dotáhli dálnici až na naši hranici u Královce. Proč to z naší strany dle vás trvá tak dlouho a proč to nešlo uspíšit?

ODPOVĚĎ: Děkuji za otázku, je to o přípravách spojených s vydáním stavebního povolení, výkupu pozemků, legislativě a o penězích. To jsou důvody, proč to mnohdy jde pomalu a mnohdy vždy jde něco zrychlit. Je to o nasazení a tahu na branku. Za mne je potřeba tuto strategickou komunikaci co nejdříve dokončit!

DOTAZ: Fandím vám. Mám pocit, že za vašeho působení na hejtmanství úřad fungoval přátelštěji. Dostáváte podobnou zpětnou vazbu od lidí nebo od těch, kteří s krajem komunikují či od něj něco potřebují?

ODPOVĚĎ: Děkuji Vám za podporu. Ano, tvář úřadu je důležitá. Krajští úředníci odvádějí úžasné množství kvalitní práce a za to chci velmi poděkovat. Snažil jsem se vždy funkci hejtmana vykonávat "civilně", tedy "nehrát divadlo", být v kontaktu s lidmi a pomáhat a na to chci navázat. Jsem v kontaktu s představiteli samospráv i s občany našeho kraje a pokud mohu, tak vždy rád pomohu a díky tomu mám i tu zpětnou vazbu…

DOTAZ: Jaké problémy považujete v oblasti dopravy v KH kraji za největší a jak byste je řešil?

ODPOVĚĎ: Podle mne se potřebujeme podívat na systém oprav silnic v našem kraji. Stát na krajské silnice kašle. Když se podíváme, kde běžně jezdíme našimi auty, tak je to především na silnicích krajských, tedy II. a III. třídy. Díky tomuto provozu na krajských silnicích získává stát peníze z daně z paliv, ale už je nevrací zpět do úrovně krajský silnic. Musíme, i za pomocí umělé inteligence, řešit efektivitu a postup oprav krajských silnic. Musíme zapojit nadnárodní, státní a krajské finance do oprav našich silnic.

DOTAZ: Co chce Hlas samospráv změnit? Jak se mě dotkne, když se stanete hejtmanem?

ODPOVĚĎ: Děkuji za otázku. Bude to otevřená komunikace a plnění našich hlavních témat, tedy dostupnost zdravotní péče, opravy silnic a spravedlivý rozvoj celého kraje. Nebudu zavírat oči nad problémy v jednotlivých obcích, to není můj zvyk.

DOTAZ: S kým byste do povolební koalice v našem kraji případně šel a s kým rozhodně ne?

ODPOVĚĎ: Chci spolupracovat s lidmi, kteří chtějí rozvíjet náš kraj a pomoci obcím a městům. Stranická knížka není to rozhodující. Nedovedu si představit spolupráci s extrémistickými stranami.

DOTAZ: Poslední 4 roky jste zmizel z vrcholné funkce. Co se vám ve funkci hejtmana podařilo nejvíce a na co byste rád v případě vítězství navázal?

ODPOVĚĎ: Děkuji Vám za otázku. Po čtyři roky jsem sice nebyl hejtmanem, ale jako zastupitel a následně jako starosta jsme pomáhal různým projektům v našem kraji a na městě. Tedy neustále vnímám potřeby jednotlivých oblastí a jsem v kontaktu s představiteli obcí, ale i spolků. Věřím, že ve volbách uspějeme. To, že jsem jako hejtman kraj vedl dobře, snad dokládá to, že jsme vyhráli jako kraj v soutěži Nejlepší místo pro život. Zároveň každý úspěch je o týmu. Chci pokračovat v intenzivní komunikaci s obcemi a spolky, pomoci jim, udržet život v obcích tak, aby lidé měli dostupnou zdravotní péči, měli si kde obstarat léky, ale aby si měli i kde nakoupit a mohli se dobře dopravit do práce nebo za zábavou. Co je též podle mne důležité, je podpora spolkových aktivit. Bez spolků by naše města a obce nežily a staly se pouze noclehárnami a to opravdu nechci!

DOTAZ: Jak chcete skloubit funkci hejtmana, starosty a VŠ pedagoga? Dá se to vůbec reálně stíhat?

ODPOVĚĎ: Děkuji za otázku. Vždy je to o organizaci práce. V rámci výuky na filozofické fakultě královéhradecké univerzity mám částečný úvazek, nemohu a nechci říci studentům, kteří u mě píší své bakalářské nebo diplomové práce, ať si hledají jiného vedoucího práce. Navíc tato práce je velmi inspirující a je pro mne zásadní pohled mladé generace na záležitosti, které se ději okolo nás. Jako starosta každý den řešíte problémy, velké či menší. Velké investice - strategické projekty, ale i běžnou operativu. To že kandiduji na hejtmana Královéhradeckého kraje znamená, že chci pomoci našim obcím a městům a chci a budu dále pomáhat nejen Rokytnici v Orlických horách.

DOTAZ: Jaké jsou hlavní témata vaší kampaně?

ODPOVĚĎ: Je to dostupná zdravotní péče. Obrovské téma a my máme plán jak ho měřitelně zlepšit. Poté dostupné bydlení, kde je už dnes velmi aktivní pan senátor Holásek. Rovnoměrná péče o údržbu silnic. Maximální využití a zapojení AI v agendě kraje. A již zmíněný zájem o podporu servis i těm nejmenším obcím, které si často nemohou dovolit armádu právníků, dotačních poradců apod. Mým cílem je, aby Královéhradecký kraj byl skutečně vidět a ne pouze vidět, ale aby pomáhal občanům bez ohledu na to, kde žijí. Kraj musí efektivně spolupracovat se samosprávami!

DOTAZ: Na tiskové konferenci podpořil Hlas samospráv hejtman vedlejšího kraje Martin Netolický. To je nestandardní. Jak může pomoci našemu kraji?

ODPOVĚĎ: S Martinem Netolickým spolupracuji mnoho let. Byli jsme spolu u zrodu iniciativy Hlas samospráv, která napříč republikou sdružuje starosty a další zástupce samospráv s cílem upozornit vládu na dopady některých jejich kroků na samosprávy a tím na lidi, které zastupujeme. Iniciativa umožňuje lepší možnosti komunikace bolestivých témat než jaké má sám starosta menší obce či města. Z této myšlenky pak vznikl nápad postavit na podobném základu krajskou kandidátku. Navíc je Martin Netolický ve svém kraji velmi úspěšný hejtman pracující se samosprávami bez ohledu na stranickou příslušnost. Inspirace pro nás. Jsem rád, že účastí na tiskové konferenci poukázal na připravenost spolupracovat a pomáhat nám a pomáhat tak lidem ve východočeském regionu. Zároveň musím říct, že spolupráce mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem je naprosto klíčová.

DOTAZ: Co si myslíte o AI?

ODPOVĚĎ: Je to obrovská příležitost. Využití AI je jedno z našich výrazných témat. Kdo zaspí, ujede mu vlak a ne lokálka, ale rychlík… Je úžasné kam se za poslední rok posunul Chat AI. Kam se posunuly možnosti zapojení AI ve zdravotnictví či možnosti komunikace se státní správou. Představa, že bude možné celou řadu věcí na úřadě vybavit sedm dní v týdnu, 24 hodin denně je úžasná. Stejně jako zapojení AI při vyhodnocování dat. Největší příležitost vnímám, ale ve zdravotnictví, kde velké množství zdravotních konzultací může už velmi brzy přejít na AI a zvýšit kapacity lékařů, kterých je fatální nedostatek a kteří jsou často přetížení.

DOTAZ: Kde najdu celou kandidátku?

ODPOVĚĎ: Tento týden startujeme volební kampaň. Součástí bude průběžné představování jednotlivých kandidátek a kandidátů na sociálních sítích. Jakmile všechny představíme, bude celá kandidátka na webu www.hlaskhk.cz Sledujte prosím náš Facebook či Instagram?. Zároveň se s našimi kandidáty můžete každodenně potkávat při řešení záležitostí v daném městě a ji jistě oceníte jejich výsledky a zájem o to, aby se nám v našich obcích a kraji dobře žilo.

DOTAZ: Součástí koalice je i Rozvíjíme Hradec, nejde čistě Hradecký subjekt proti vaší hlavní myšlence?

ODPOVĚĎ: Vůbec ne, naopak. Každé město má své radosti i starosti a stejně je to i u města Hradec Králové. Sestavili jsme kandidátní listinu se zástupců jednotlivých samospráv v kraji. Každý kandidát či kandidátka přináší problémy a potřeby daného města, obce, samosprávy, které se spojují v jeden konsolidovaný a efektivní proud. Jsem rád, že jsme se s panem senátorem Janem Holáskem a s Rozvíjíme Hradec domluvili na zapojení do Hlasu samospráv. Hlas Hradce Králové jako největšího města kraje musí být slyšet a tohle je nejlepší způsob, jak hájit zájmy města Hradec Králové a dále ho ve spolupráci s krajem rozvíjet.

DOTAZ: Nepřekvapila Vás ochota kandidovat?

ODPOVĚĎ: Trochu ano, ale ochota všech zúčastněných potvrzuje to, že nadšení pro práci pro svoji obec, město či kraj nezmizela. To, že starostové mají důvěru občanů, zároveň potvrdil náš průzkum, tedy že lidé dnes nejvíce věří komunálním politikům neboť na úrovni vlády či případně i kraje jsou politici často odtržení od reality. Vidí to tak zřejmě nejen občané, ale i ti kteří je v první linii zastupují.

DOTAZ: Jak se Vám podařilo získat na kandidátku takové množství výrazných komunálních politiků?

ODPOVĚĎ: To je dotaz spíše na naše kandidátky a kandidáty. Myslím si, že je to mým dlouholetým pohybem a působením v našem kraji. Dříve jako hejtman, nyní jako starosta, krajský zastupitel, ale i jako pedagog či občan se potkávám při nejrůznějších příležitostech se zástupci samospráv. Vnímal jsem jejich nespokojenost či poptávku po vzniku takového projektu. Jsem rád, že měl takovou odezvu. Občané našeho kraje potřebují v krajském zastupitelstvu zástupce, kteří skutečně rozumí jejich problémům, znají region a nerozhodují od "zeleného stolu".

DOTAZ: Volby do EP hodně napověděly, pro SOCDEM to byl předpokládaný krach. Co bude pro vás úspěchem v krajských volbách?

ODPOVĚĎ: Krajské volby a volby do Evropského Parlamentu jsou o jiných tématech a rozhoduje se v nich jinak. Naše kandidátka Hlas samospráv není založená na stranické knížce, ale na myšlence, že lidé ze samospráv nejlépe vědí jaká podpora kraje je potřeba, nejlépe vědí, co občany trápí. Zároveň samosprávu chápu nejen jako tu krajskou či komunální, ale i jako samosprávu spolkovou, proto na naší kandidátce jsou osobnosti, které rozvíjí spolkový život v obcích a kraji, ať již to jsou zástupci dobrovolných hasičů, myslivců, sportovců a členové dalších zájmových organizací. Jsem přesvědčen, že naši kandidáti přesvědčí své voliče, že tato myšlenka je pro kraj ta nejlepší a že uspějeme. Na začátku kampaně jsem říkal, že úspěch bude 5 mandátů. Po reakcích na ohlášení Hlasu samospráv se ta očekávání ještě zvýšila.

DOTAZ: Je podle vás SOCDEM ještě životaschopná? Proč se k této značce nehlásíte a v Pardubickém kraji se schováváte za značku 3PK a v KH kraji za Hlas samospráv?

ODPOVĚĎ: SOCDEM prošla výraznou proměnou, a bude chvíli trvat než o tom přesvědčí voliče. Zároveň jsem přesvědčen, že velmi brzy budou naše témata zase rezonovat a bude nejstarší politická strana u nás zase potřeba. Co se týče krajských voleb, neschováváme se. Připojili k projektu, který dává smysl a ve kterém můžeme být prospění. Krajské volby nejsou o stranické knížce, ale o lidech, o jejich umu, zkušenostech a nadšení pro práci a o výsledcích, které jsou na obcích a v kraji vidět.

