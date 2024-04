RoSa nabízí bydlení v soukromí, a přesto bohatý program, který podpoří aktivní seniory.

Paní Aninka Blažková, obyvatelka Rezidence RoSa s vnuky | Foto: Rezidence RoSa Liberec

Rezidence RoSa pro seniory v Centru Liberce nabízí poslední volná místa pro seniory, kteří chtějí bydlet v centru města, v soukromí, přesto v bezpečí se službami přímo v domě. Svůj život na plno si v RoSe už rok užívá také čerstvý devadesátník, Jiří Sklenička Zderazský, liberecký malíř, který začal svoje sousedy učit malovat. „Ano radím, jak malovat, protože vidím, jak starý člověk chce ještě chvilku něco nového a pěkného udělat. Je krásné vidět s jakou pýchou se potom dívá na svůj výrobek a je rád za pochvalu. Jinak RoSa je výborná vymyšlenost pro seniory. Člověk je tu sám, když chce být sám. Jde se bavit, když se chce bavit a když ho něco bolí stačí zavolat a dál to jde samo,“ popisuje svoje bydlení v RoSe Jiří Sklenička Zderazský.

Módní přehlídka 2023 - Eva Hrušková a Jiří Sklenička ZderazskýZdroj: Rezidence RoSa Liberec

RoSa je moderní alternativou k tradičním domovům pro seniory. Řada jejích obyvatel chodí cvičit do místního fitness, na procházky po okolních lesích, navštěvují místní kino, přednášky a společenské akce, nebo si užívají širokou nabídku kroužků a workshopů, které jsou přímo v domě. Každý senior má svoji vlastní bytovou jednotku o velikosti 1kk až 3kk. Byt si zařídí dle svého tak, aby se tam cítil jako doma. Psí nebo kočičí miláčci jsou vítaní a k dispozici je jim i pohotovostní asistent. Například v podobě Ireny Koppové – Irenky, jak jí místní obyvatelé rádi říkají. „Pečovatelství je to, co mě naplňuje. Jakmile jsem o RoSe uslyšela, šla jsem se do ní podívat a zjistit, jak funguje. Hodně lidí to haní, a to mě mrzí, měli by se přijít podívat, jak jsou tu místní obyvatelé šťastní. Pomáhá jim ten pocit bezpečí a soukromí zároveň,“ říká. Pohotovostní asistent pomáhá obyvatelům RoSy s jednoduchými úkony v domácnosti, když je potřeba někam je odveze, nebo jen doprovodí ven. Nuda v RoSe rozhodně není. V ceně bydlení je také celá řada dalších služeb jako například dovoz léků, v budově je praktický lékař, geriatrička, fyzioterapeut, zubař, masér, obchod s potravinami, restaurace, pekárna, vinotéka a další.

Rezidence RoSa Liberec má vlastní seniorské fitnessZdroj: Rezidence RoSa Liberec

Obyvatelé se již teď těší na dětský den, letní módní přehlídku, nebo jen na to, že si vyjedou na zahradu s přáteli a ohřejí se na prvním jarním sluníčku. Centrum RoSa může v domě navštívit každý Liberečan, stačí si vybrat z pestrého každodenního programu. Místní také rádi provedou ty, co by mohli mít třeba nějaké obavy, jak to v podobném domě seniorů vypadá. Nejbližší dny otevřených dveří jsou 10. dubna, 15. května a 12. června 2024. Objednat se lze na bezplatné lince +420 800 800 750. Více informací na www.rezidencerosa.cz

Rezidence RoSa LiberecZdroj: Tomáš Princ