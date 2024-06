Po několika druhých místech se to konečně podařilo a společnost ZF Engineering Plzeň dosáhla na nejvyšší post v té nejvyšší kategorii zaměstnavatelů do 5 000 zaměstnanců. Za tímto úspěchem stojí hlavně velké úsilí všech zaměstnanců a pro zástupce společnosti to bylo velmi milé překvapení.

ZF Engineering Plzeň patři k TOP zaměstnavatelům v Plzeňském regionu | Foto: ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Zisk prvního místa stvrzuje, že v Plzni a Zlíně se nadále pracuje na rozvoji společnosti, a to nejenom co se do počtu zaměstnanců týká. Své síly zaměřují na rozvoj dovedností zaměstnanců, podporu týmových a společensko-odpovědných aktivit, podporu spolupráce se vzdělávacími institucemi a samozřejmě i rozvoj své působnosti na poli výzkumu a vývoje. Pojďme se podívat, čeho společnost ZF Engineering Plzeň za uplynulý rok dosáhla a co jí pomohlo k dosažení tohoto titulu.

„V Plzni působím už pěknou řádku let a vězte, že jsem strašně hrdý na to, že se nám takového výsledku podařilo dosáhnout. Tato zpráva mi jen utvrdila v tom, na čem už léta pracujeme. A tím je fakt, že jsme zdejší vývojové centrum chtěli posunout do TOP zaměstnavatelů v regionu. To se nám podařilo a já jsem za to moc a moc šťastný,“ potvrzuje Mathias Eickhoff, jednatel společnosti, který do této role nastoupil v roce 2014 a pod jeho vedením se z centra vývoje v Plzni stala společnost s téměř 1000 zaměstnanci působících v několika kancelářích v Plzni, Zlíně a Praze.

Zdroj: ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Soutěž zaměstnavatel roku je založena na mnoha kritériích, které porovnávají společnosti skrze oblast rozvoje a práce s lidskými zdroji. „Pokud bych se měl podívat na oblast investic, jsem rád, že se nám nadále daří přinášet do plzeňského centra nové kompetence. Za poslední rok jsme otevřeli novou laboratoř pro testování ozubených kol a rozšířili i kapacity již fungujících laboratoří např. v oblasti SW testování. Stáváme se tak významným hráčem v regionu ale i v rámci celé skupiny ZF, kde naše centrum hraje velkou roli,“ doplňuje Mathias Eickhoff. Rozvoj plzeňského centra potvrzuje i fakt, že se v poslední době rozšířila působnost o další témata, jako např. CyberSecurity, vývoj a distribuce diagnostických nástrojů nejenom pro produkty ZF a také oblast speciálních produktů pro motosport.

Vítězství v této soutěži je ale i v mnoha dalších aspektech. Mezi ty patří právě i práce se zaměstnanci. „Musím říct, že jsem na naše zaměstnance velmi hrdá. To, jakým způsobem podporují interní aktivity, stojí za velký dík. V loňském roce jsme se totiž z důvodu úspor zaměřili i na větší akcent interního vzdělávání. A naši zaměstnanci se toho zhostili ve velkém. Zapojili se do různých aktivit, ať už interních vzdělávacích programů, krátkých tematických workshopů nebo do sdílení svých zkušeností prostřednictvím webinářů. Naši zaměstnanci nás také podpořili v mnoha dalších úsilích… mnoha dalších úsilích, ať už je to spolupráce se školami nebo realizace různých společensko-odpovědných aktivit,“ doplňuje Vendula Linková, HR Manažerka společnosti. Jen pro výčet, v loňském roce se uskutečnili přímo pod taktovkou zaměstnanců např. den pro ženy a dívky se zájmem o techniku, interní vzdělávací den plný nových témat jako např. využití AI při běžné práci nebo se naši zaměstnanci zapojili jako aktivní přednášející na partnerských univerzitách. A mnoho dalšího.

„I přes tak výrazný úspěch ale zůstáváme nohama na zemi. Rok 2023 byl nejen pro nás náročný a jsem si jistá, že rok 2024 přinese mnoho dalších výzev. „I přesto máme spoustu plánů, které se týkají podpory fyzického a duševního zdraví, většího zapojení zaměstnanců-rodičů do firemního života a budování autonomních firemních komunit. Věřím, že i díky tomu zůstaneme na špičce zaměstnavatelů, nejen v Plzeňském regionu a pro naše zaměstnance stále atraktivním místem pro práci,” uzavírá Vendula Linková.

Zdroj: ZF Engineering Plzeň s.r.o.