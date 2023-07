V roce 2023 se již potřetí stává ZF Engineering Plzeň 2. nejvýznamnějším zaměstnavatelem v Plzeňském kraji v kategorii zaměstnavatelů do 5000 zaměstnanců, a tak si se zpožděním zaměstnanci nadělili malý dárek k oslavám 15 let, které proběhly v září loňského roku.

Roman Horák a Roman Severa spolupracují na vývoji HW elektrických pohonů | Foto: ZF Engineering Plzeň s.r.o.

„Když jsem se dívala do historie článků spojených s vyhlášením výsledků této soutěže, musím se vlastně opakovat. Za úspěchem stojí obrovská podpora našich zaměstnanců a vzájemná podpora při snaze posouvat naši společnost směrem kupředu.“ Potvrzuje Vendula Linkova, HR Manažerka ZF Engineering Plzeň. „A jsme rádi, že i v letošním roce byla čísla podpořena také v rámci interního zaměstnaneckého průzkum, který jsme opět realizovali. Tentokrát nám dali zaměstnanci mnoho inspirací ke zlepšení, na kterých postupně začínáme pracovat. I to svědčí o tom, že našim zaměstnancům záleží na tom, kam se naše společnost bude v budoucích letech směřovat.“ Potvrzuje paní Linková.

V současné době ZF Engineering Plzeň pokročila v poli působnosti o další krok dále. „Když jsme v předchozích letech mluvili o tom, že se posouváme z úrovně aplikačního vývoje směrem k systémovému, můžeme k tomu letos dodat, že k růstu přispívá také rozvoj v oblasti nových kompetencí. V letošním roce jsme se na základě dohody vedení celé skupiny ZF zapojili do náboru a stavby nových kompetenčních týmů. Mohu zmínit např. oblast CyberSecurity, vývoje speciálních projektů pro motosport, nebo oblast Aftermarket. I to jasně nasvědčuje, že náš růst bude v Plzni a ve Zlíně nadále pokračovat. Aktuálně je nás téměř 900 a rádi bychom se v blízké budoucnosti dostali na 1 000 zaměstnanců. Takový počet zaměstnanců nás staví do pozice jednoho z nejvýznamnějších vývojových center v rámci celé skupiny.“

Lada Heroldová a Vendula Linková při předání ocenění Zaměstnavatel rokuZdroj: ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Všechno, co říkáte zní velmi pozitivně. Na druhou stranu je ale všude okolo nás cítit určitá míra nejistoty, která v oblasti automobilového průmyslu panuje i ve vztahu k dalším událostem. Jak moc se takové věci promítají do fungování vaší společnosti?

Když jsme si při příležitosti ocenění povídali na téma aktuální ekonomické situace, došlo i na slova spojená s méně pozitivními aspekty. „Upřímně řečeno, rok 2022 a začátek roku 2023 nezastihl automobilový průmysl v dobré kondici. A to všechno se promítlo i do fungování naší společnosti. Museli jsme na jedné straně přikročit k úsporným opatřením, na druhé straně jsme museli zvládnout pokračující růst společnosti. Pro naše vedení to nebyla lehká úloha a fakt, že jsme se díky hodnocení ukazatelů umístili opět na druhém místě, svědčí o tom, že jsme situaci zvládli nad naše očekávání. I když jde hlavně o srovnání čísel, skutečnost, že jsme již několik let za sebou na bedně, ukazuje, že naše společnost má stabilní základy, na kterých lze stavět i v době, kdy není všechno zas tak růžové. A tím hlavním základním stavebním kamenem jsou naši zaměstnanci. Moc jim za to děkuji, protože dokáží k věcem přistupovat s pochopením“, potvrzuje Vendula Linková.

www.zf.com