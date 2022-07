Představujeme vám koalici Žijeme Pardubice. Jejím lídrem je náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Foto: Žijeme Pardubice

„Žijeme Pardubice, jsme tým lidí, kteří jsou rodilými Pardubáky nebo s naším městem spojili úspěšně svůj dosavadní veřejný, profesní či občanský život a jsou vnímáni ve své oblasti jako odborníci. Záleží nám na tom, kam bude naše město směřovat v příštích letech, a to především s ohledem na naše děti. To je naše pojítko. Nikdo nám z Prahy nemusí radit, co je potřeba v Pardubicích,“ uvedl náměstek primátora a lídr koalice Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký Rychtecký, který se na radnici stará o školství, sport, sociální politiku města ale i zdravotnictví a je dobrovolným hasičem.

Kromě něj najdete na kandidátce také městskou radní a filantropku Ludmilu Ministrovou, hokejovou legendu Otakara Janeckého či lékařku a emeritní primátorku Štěpánku Fraňkovou. „S Kubou Rychteckým nás za několik let spolupráce, ale i na základě konkrétních postojů k řešení otázek v radě a zastupitelstvu pojí vzájemná lidská a profesní důvěra, stejné vidění světa kolem nás a touha trvale a hlavně koncepčně zlepšovat podmínky pro život v Pardubicích, “ řekla radní města Ludmila Ministrová, která s manželem provozuje autoservis a další služby pro občany města, a je velkou pardubickou filantropkou. Dalším známým jménem na kandidátní listině Žijeme Pardubice je pardubická hokejová legenda, bronzový olympijský medailista a několikanásobný mistr republiky Otakar Janecký, „Přiznám se, že aktivní politice jsem se po první zkušenosti dlouhá léta bránil. Ale Jakuba, kterého jsem podpořil již v minulých volbách, neboť jsem rád, že hraje fér v podpoře sportu a podržel ho i době covidu, což nebylo všude pravidlem, podpořím na kandidátce rád. I moje manželka jako ředitelka školy vnímá, jak pod jeho vedením jde školství v Pardubicích nahoru a má i díky němu podporu v zastupitelstvu. S Lídou se známe dlouhé roky a při našich vzájemných setkáních jsem nabyl dojmu, že se rodí něco, co má smysl, a proto jsem s nabídkou je podpořit, souhlasil. Z pravidelných setkání s ostatními kolegy mám dojem, že se dal dohromady opravdu kvalitní a vítězný tým, “ řekl Otakar Janecký. Toho na kandidátní listině doplní úspěšný ředitel ZŠ Polabiny 3 František Němec, mladá ekonomka Simona Mokrá nebo ředitelka MŠ Brožíkova Marcela Nováčková. Podporu novému hnutí osobností vyslovili i architekt Miroslav Řepa nebo hejtman Martin Netolický.

