Se založením svého vlastního podnikání máme každý spojenou nějaký pocit, nějakou představu.

U někoho je to úspěch, u jiného svoboda. Ale u mnohých z nás je to strach. Strach z toho neznáma, které se za založením například takového s.r.o. skrývá. V hlavě nám dennodenně vyskakují otázky typu: „Jak vlastně začít?”, „Jak svou firmu udržím při chodu?” Otázky se liší. Ale nakonec skončíme vždy stejně. A to s tím závěrem, že je to pro nás moc složité. Že to nemá cenu…

Jak s.r.o. založit sám

Vlastně máte pravdu. Se založením takové společnosti je řada problémů.

Společnost s ručením omezeným může založit buď jednotlivec nebo skupina více osob. Jednotlivec sepisuje zakladatelskou listinu, skupina pak společenskou smlouvu. Ta musí obsahovat informace o společnících, názvu firmy a další. Vše musí nakonec potvrdit notář.

Dalším bodem je zapsání firmy do obchodního rejstříku.Členové tak mohou učinit sami nebo to za ně může udělat notář.

Kromě notáře se následně přidává další výdaj, kterým je založení živnosti. To se vyřizuje na živnostenském úřadě a stojí 1000 Kč.

Když už si člověk myslí, že má téměř vyhráno, čekají ho ještě 2 důležité události. Tou první je složení základního vkladu, který může činit 1 Kč a výše. Tou druhou je přihláška na finanční úřad.

To vše je velmi zkrácená verze toho, co je nutné při založení s.r.o. Takže? Měli jste snad pravdu? Opravdu to nemá cenu?

Založení s.r.o. - podpora profesionálů

