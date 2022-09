Firma Czech Blades je pokračovatelem více než 70 leté tradice výroby žiletek (správně česky „čepelek“) u nás. Chcete se dozvědět více z historie i současnosti firmy z regionu? Čtěte dál!

Výrobní areál společnosti Czech Blades s.r.o. nesl dříve názvy DIU nebo Gillette Czech. Že Vám ty názvy něco říkají? Není divu: národní podnik (státem vlastněný) DIU byl od svého založení v roce 1950 nejznámějším výrobcem holicích čepelek v tehdejším „socialistickém bloku". Obchodní známky TATRA, SOKOL nebo ASTRA se staly v řadě afrických, jihoamerických nebo asijských zemí pojmem.

Značka TIGER v Africe – to je jako byste vyslovili název nejznámějšího nealkoholického nápoje.

Po roce 1989 byla firma zprivatizována (1993) a krátce nato (1996) koupena nadnárodní korporací Gillette. Ať už její původní záměr byl jakýkoliv, nakonec se rozhodla v Jevíčku investovat do technologií i do samotného výrobního areálu. Špičková technologie a zkušeností lidí přinesly své ovoce a pozice jevíčské fabriky byla i v měřítku velké korporace významná.Ani to nezabránilo akcionářům Gillette, aby na začátku 21. století oživili někdejší myšlenku koncentrace výroby (nerezových čepelek) v průmyslovém areálu v ruském Petrohradu. Možná k tomu přispěl i tlak firmy Procter&Gamble, která se v r. 2005 stala majitelem společnosti Gillette.

Nastalo stěhování technologie nerezových čepelek - dvoubřitých i těch jednorázových - do Ruska; značku ASTRA si ponechala P&G. V Jevíčku zůstala pouze výroba uhlíkatých čepelek, které se převážně používají na jiné než holicí účely. Ve veřejné soutěži v roce 2005 získala výrobní areál společnost Czech Blades s.r.o. Ta má dnes prostřednictvím akciové společnosti dva majitele, kteří ve firmě pracují a podílejí se na jejím rozvoji, mj. na obnově výroby nerezových holicích čepelek pod názvy TIGER Platinum nebo TATRA Platinum (či Superior).

Firma s 270 zaměstnanci stále vyváží (nyní již v přímém kontaktu s konečnými zákazníky) téměř miliardu čepelek ročně do více či méně exotických zemí: ty uhlíkaté převážně mimo Evropu, nerezové holicí čepelky mají své zákazníky všude. Od základů byl rozvinut významný sortiment tzv. průmyslových čepelek. Věděli jste, že skla přibližně v každém druhém v Evropě vyrobeném automobilu se dotkla čepelka z Jevíčka?

Czech Blades je společnost, která je díky svému výrobnímu portfoliu a rozmanitosti konečných trhů slušně odolná vůči výkyvům hospodářských cyklů. Současný vývoj na trhu energií, surovin a materiálů však dělá vrásky i tady: dramaticky narůstající ceny vstupů zvyšují nejen náklady na výrobu čepelek, ale potažmo je činí hůře prodejnými. Firma je ale řízena managementem, který má dostatek zkušeností a je obklopen lidmi, jejichž práce a dovedností si váží a snaží se je rozvíjet. Vyhlídky do budoucnosti tedy nejsou dramatické, ačkoliv doba není jednoduchá. Pracovní klima je ve firmě přátelské a vzájemně vstřícné bezesporu díky stabilitě, kterou firma svým lidem dlouhodobě poskytuje, i díky tomu, jak a v jakém pracovním prostředí o ně pečuje, aktuálně např. podzimní akcí na podporu kondice zaměstnanců s názvem „Den pro zdraví“.

