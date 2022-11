Zima je tu: Zachrání nás české dřevo a pelety?

Komerční sdělení

Českou vesnici může před vysokými účty za teplo zachránit ta nejprostší surovina – dřevo. A nemusí to vůbec znamenat pravidelné štípání polínek ani přikládání do kotle. Přes čtyřicet tisíc domácností u nás už topí dřevěnými peletami, a to automaticky a bez práce.

Peletová kamna v obýváku | Foto: EPC