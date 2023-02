Údržbu komunikací a chodníků v zimě má v Ústí nad Labem dlouhodobě na starosti místní pobočka české společnosti AVE. Požádali jsme jednatele Petra Hrdličku, aby nám přiblížil, co vše obnáší a jak péče o ulice a chodníky probíhá.

O údržbu se stará profesionální a spolehlivá technika. Výměnou nástaveb pomáhají s péčí stejné vozy i v letních měsících. | Foto: Ilustrační foto

Petr Hrdlička stojí v čele firmy AVE, která se stará o zimní údržbu v Ústí. „Držíme pohotovost 5 měsíců 24 hodin denně a díky propojení se záchranáři a dopravním podnikem dokážeme vyrazit do minuty od nahlášení potíží,“ říká.Zdroj: ArchivPetr Hrdlička působí na pobočce firmy AVE 18 let a jako ústecký rodák zná krajské město velmi podrobně. Když jsme jej požádali o rozhovor na téma zimní údržby, rád souhlasil, i když neskrýval pobavení: „U málokteré činnosti platí to, co u údržby silnic v Česku – ať je počasí jakékoli, za vše vždy mohou řidiči sypačů. Přitom taková služba není žádný med a přál bych všem kritikům, aby si třeba jeden den za volantem dvacetitunového kolosu na sněhu nebo ledu zkusili odkroutit. Stejně tak stojí za to se někdy podívat do opravdu horského prostředí nebo severských podmínek, tam jsou lidé na zimní podmínky zvyklí a chápou jejich možnosti.“

Začněme tedy popořadě: co obnáší zimní údržba v Ústí?

Základem je smlouva s městem a to jako zadavatel určí, co vše máme na starosti, u kterých ulic je třeba zajistit sjízdnost nejdříve, například proto, že jsou v okolí nemocnice nebo je využívá hromadná doprava.

A tady je hned kámen úrazu: jak se tedy stane, že trolejbus nevyjede první kopec?

Zde bych hned v úvodu připomněl, že aby bylo možné takovou službu dlouhodobě zajistit, musíte mít adekvátní množství techniky a ta vyráží podle předpovědi nebo aktuální situace. Nelze být všude ihned, a proto jsou určeny postupy a pořadí, které jsme povinni respektovat. A v případě trolejbusů v Ústí narážíme na to, že jednak je město v docela kopcovité krajině, jednak trolejbusy proti autobusům mají horší trakci. I na ošetřené vozovce, pokud vytrvaleji sněží, se hůř rozjíždějí – za to nemohou ani řidiči dopravního podniku, ani posádky sypačů, to je zkrátka technická vlastnost elektricky poháněných vozů a je třeba s ní počítat. Podle naší zkušenosti stačí dva centimetry sněhu a trolejbus má v kopci velké potíže.

Ústí nad Labem ale není horské středisko, naopak město leží spíše ve srážkovém stínu…

Vidíte, a to je další úskalí. Kdybychom byli v horách, jednak bychom zimní podmínky brali více samozřejmě a byli bychom zvyklí se jim přizpůsobit, jednak to komplikuje situaci, protože nejnáročnější je údržba v teplotách kolem nuly, to vám potvrdí silničáři i na horách. Společnost AVE například provozuje pobočku v Harrachově, takže máme zkušenosti i z typicky horského prostředí. V Ústí taková ta klasická zima dlouho nebyla a asi ani jen tak nebude. Spíše jsou teplejší období, kde náhle hrozí v noci či ráno náledí, anebo přijde jednou za čas sněhový příděl. My ale musíme být připraveni na vše.

A jste na vše připraveni, máte dostatek techniky?

Myslím, že jsme připraveni adekvátně. Město má po dobu pěti měsíců v roce objednanou trvalou dispečerskou službu 24 hodin denně, dispečeři a řidiči sypačů či pluhů drží 12hodinové směny. Jsme připraveni vyrazit kdykoli a zajistit sjízdnost a údržbu komunikací velkými sypači, těch provozujeme pět, ale i menšími profesionálními mechanismy, například přestrojenými malotraktory nebo sekačkami, z nichž mnohé mají pohon všech kol, aby zvládly prudší stoupání a mohly ošetřit i chodníky. Smluvní podmínky odpovídají velikosti a možnostem města. Nechci jako šéf firmy vnucovat více techniky ve snaze zvýšit tržby, i když samozřejmě každý sypač navíc znamená o něco rychlejší reakci. Spíše se snažím jako občan Ústí nabízet vhodný a dlouhodobě udržitelný kompromis mezi kvalitou a náklady. Pořízení i provoz techniky jsou značně drahé, ale my dokážeme tato vozidla využít i po zbytek roku na letní údržbu, a tak můžeme zajistit příznivé ceny i profesionální a spolehlivé vybavení.

Vlastní sklad firmy AVE skrývá na začátku sezony 1 200 tun soli. „To je pro Ústí nad Labem dostatečné množství i s rezervou pro případné kalamity,“ popisuje Petr Hrdlička.Zdroj: Archiv

Kam tedy vyrážíte nejdřív a kde se sypačů občané jen tak nedočkají?

Podle smlouvy vyjíždíme sami na prioritní komunikace v centru a na hlavní tahy, a to i preventivně. U komunikací, které jsou druhé a třetí v pořadí, vyrážíme až na pokyn města a důvodem jsou opět finance. Je jasné, že všichni chtějí mít posypáno, nedávno nám volal jeden občan, že nemůže při ledovce vyjet ze své garáže, abychom mu přijeli nasypat trochu soli… To samozřejmě není možné, stejně tak nemá smysl zahrnout komunikace obsluhující dva tři rodinné domy, nebo takové ulice, které jsou příliš prudké, a buď by tam technika nevyjela, nebo by solanka odtekla dřív, než by začala působit. Proto jsou někde značky upozorňující řidiče a chodce, že zde musí dbát zvýšené pozornosti, protože silnice se v zimě neudržuje. Ne proto, že nechceme, ale není to možné nebo účelné.

Do jaké míry sledujete dopravní situaci nebo meteorologické údaje?

Veškeré informace se scházejí na dispečinku a rozhodnutí se řídí aktuální situací, někdy je vhodné vyrazit v předstihu, jindy se musí solit až s prvním projevem kluzké silnice, aby sůl nebo solný roztok správně působily. Všechny složky záchranného systému včetně dopravního podniku jsou propojené. Stačí, že řidič trolejbusu nahlásí komplikaci, a do minuty máme zprávu na dispečinku a posíláme tam techniku.

Jak hodnotíte letošní zimní sezonu?

Řekl bych, že zima byla spíše mírná s typickými projevy pro Ústí, tedy méně srážek, ale časté teploty kolem nuly. AVE má na začátku sezony ve skladu 1 200 tun, což je pro Ústí nad Labem dostatečné množství i s rezervou pro případné kalamity. Posypového materiálu jsme tedy zajistili dostatek, aby nás do jara nic nezaskočilo a hlavní tahy zůstaly bezpečně sjízdné, ale jak vždy připomínáme – s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Nelze čekat, že zasněžená nebo zmrzlá vozovka bude i po ošetření nabízet takové podmínky jako po letní přeháňce. V zimě je tedy vždy potřeba zvýšená opatrnost, zvláště v kopcích, na mostech nebo u řeky.

Děkujeme za rozhovor.