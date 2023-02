Správa a údržba silnic Pardubického kraje plní dvě základní položky – letní a zimní údržbu silnic.

Zimní údržba je, kromě rekonstrukcí a výstavby silnic, které se pohybují ve stovkách milionů korun, jednou z nejdražších. Výdaje se odvíjí od toho, jak je zimní údržba finančně a klimatně náročná. Nákladově se jedná o 70 až 160 milionů korun dle tvrdosti zimní povětrnostní situace. Na zajištění zimní údržby se podílí 350 až 400 zaměstnanců, nasazeno je 80 těžkých vozidel s radlicemi a posypovými nástavbami, 15 z nich jsou rezervní vozidla. Zimní údržba je velmi náročná na techniku, poruchovost nebo poškození vozidel bývá dost značné.

„Pro zimní údržbu používáme dva druhy materiálu – chemický a inertní posypový materiál. Chemický materiál je sůl a inertní jsou těžené písky nebo strojní drtě. Po zimním období, tam, kde sypeme inertním materiálem, důsledně zametáme a ořezáváme krajnice. Zimní údržba roku 2022 patřila v historii Pardubického kraje k těm náročnějším, neboť nákladově představovala částku v objemu 140 milionů korun. Důvodem byla zejména četnost výjezdů, na okruhy, kterých máme v rámci kraje 69, jsme mnohdy museli jezdit dvakrát i třikrát denně. Spotřeba posypového materiálu se vyšplhala jen u soli na téměř 10 tisíc tun,“ říká ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Když je zima mírná, spotřeba posypového materiálu se jen u soli pohybuje kolem čtyř až šesti tisíc tun, ale byly i zimy, kdy se spotřebovalo 19 tisíc tun. U inertního materiálu je spotřeba, oproti soli, zpravidla dvojnásobná. Průměrná spotřeba posypové soli je devět tisíc tun za rok.

„Posypové materiály nakupujeme za letní ceny, neboť v zimním období ceny stoupají a v případě zvýšené poptávky jsou dlouhé dodací lhůty na celoevropském trhu. V roce 2020 jsme uvedli do provozu nové skladové hospodářství ve Svitavách a v roce 2019 také v Moravské Třebové. Skladovou kapacitu tak má pardubická SUSka aktuálně dostatečnou i na tvrdší zimu než průměrnou.

„V závěru loňského roku byla nejdramatičtější událost z 21. na 22. prosince, kdy došlo ke spadu silné ledovky na většině území Pardubického kraje, zejména ve východní části. I přes výrazné oteplení bezprostředně po silnějších mrazech byly povrchy silnic stále pod bodem mrazu a padající dešťové srážky ihned na podchlazeném povrchu namrzaly. Vyjela veškerá technika na preventivní a opakované posypy, ale v některých lokalitách, např. na Moravskotřebovsku, bylo nutné provádět posyp místy i ručně, protože vozidla nebylo možné udržet na ledové krustě povrchu komunikace. Trvalé srážky účinnost posypů velmi rychle eliminovaly.

Takový celoplošný zásah spotřebovává až dva miliony korun denně. Letošní zimní charakter počasí je obdobný jako vloni. Doba, kdy jsme drželi cenu zimní údržby po mnoho let (od roku 2002) na stejné úrovni, ale nejspíše skončila. Vstupují do toho tři zásadní faktory – covid, dramatické zdražení vstupních nákladů, jako jsou posypové materiály, mzdy nebo služby, a konec období klimatně mírných zim. Předchozí zimy se dotýkaly významněji jen některých částí kraje, téměř vždy minuly Polabskou nížinu. Ataky zimy dříve směřovaly do prostoru Hlinska, Poličky, Lanškrouna, Králík, Žamberka a Ústí nad Orlicí, kdežto dnes je někdy i křižovatka u zimního stadionu v Pardubicích problém,“ uzavírá Miroslav Němec.

