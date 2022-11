Chcete se za volantem svého vozu cítit bezpečněji, rozumět lépe svému automobilu a skutečně si užít jízdu? Tak právě pro vás jsme v HAVEX-auto připravili tento článek.

Foto: ŠKODA AUTO

VČAS PŘEZUJTE NA ZIMNÍ PNEUMATIKY

Podle zákona mají řidiči povinnost mít na svém voze v období mezi 1. listopadem a 31. březnem zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu, nebo to lze minimálně předpokládat. Kdyby tedy byla zima bez sněhu a ledu, nemusí motoristé teoreticky přezouvat. To ale neplatí v úsecích, které jsou označeny dopravní značkou Povinná zimní výbava, protože tam povinnost mít zimní pneumatiky platí za každého počasí a bez ohledu na stav vozovky. V HAVEX-auto ale doporučujeme, že pokud se sedm dní po sobě teplota drží pod 7°C, tak je ten správný čas přezout na zimní pneumatiky. Někteří řidiči si svůj vůz na zimní pneumatiky přezují sami doma, jiní spoléhají na pomoc odborníků. Určitě je lepší využít autoservis, protože zkušené oko mechanika může odhalit možné závady na demontovaných letních pneumatikách nebo na podvozku auta. Není to jen o přezutí, ale my můžeme také upozornit řidiče, zda je kvalita jeho zimních pneumatik dostačující z hlediska hloubky dezénu. Mechanik také podle sjetí pneumatik umí odhadnout, zda není poškozená geometrie náprav nebo tlumiče vozu. To běžný řidič sám nepozná. Další důvod, proč nechat přezouvání pneumatik na odborníkovi, je nutnost pneumatiky správně nahustit a kola vyvážit. Někteří vyvážení kol považují za zbytečné a snaží se ušetřit peníze. V takovém případě je to ale šetření na nesprávném místě.



Zdroj: ŠKODA AUTO

PŘÍPRAVA AUTOMOBILU NA ZIMNÍ SEZONU

Před začátkem zimní sezony by si motoristé měli vždy raději nechat prohlédnout svůj vůz, nebo minimálně alespoň ty součásti vozu, u kterých se dá předpokládat, že v zimě musí být 100% funkční, nebo vás jinak čeká nemilé překvapení. HAVEX-auto, autorizovaný servis vozů ŠKODA a SEAT, aktuálně takovou prohlídku za pouhých 299 Kč svým zákazníkům do 30. listopadu nabízí.



Zdroj: ŠKODA AUTO

CO VŠECHNO S SEBOU MAJÍ ŘIDIČI V ZIMĚ VOZIT V AUTĚ?

Povinnou zimní výbavou se označují pouze zimní pneumatiky. Vše ostatní, co si řidiči uloží před zimou do auta a co by jim mohlo ulehčit cestování, záleží čistě na jejich rozhodnutí. Samozřejmě vše opět závisí na oblasti, v níž žijí a jezdí. Zatímco tedy jedné skupině řidičů bude v zimě stačit, že má přezuto na zimní pneumatiky, má správně doplněné nebo vyměněné provozní kapaliny v autě, škrabku na sklo, smetáček na ometení sněhu a případně přípravek na rozmrznutí autozámku, druhá skupina se musí vybavit důkladněji. Zde přicházejí ke slovu především zimní řetězy a v autě mnohdy nechybí ani lopata na odhazování sněhu. K dalším možným „vychytávkám“ řidičů v zimní sezoně patří použití koberečků z auta. Ty lze umístit pod kola v případě jejich podklouzávání, takže se kola snáze tzv. chytí.

Řidiči by v zimě také neměli podceňovat délku cestování. Mohou někde uvíznout v zácpě nebo u dopravní nehody, takže by měli mít před jízdou dostatečné množství paliva. Také by měli být opatrnější při přejíždění mostů. Na nich totiž asfalt namrzá dřív než ve volném terénu, protože mu chybí tepelný izolant, v tomto případě půda.

Zdroj: ŠKODA AUTO

Cestujte v klidu a pohodlně. Zima má sice své drápky, občas vás situace na silnici překvapí, jízda není zrovna tak pohodlná a bezstarostná jako v letních měsících, vyžaduje větší soustředěnost, ale štěstí přece přeje připraveným. A s HAVEX-auto připraveni budete.